Victoria Beckham y su hija Harper Seven, de tan solo nueve años de edad, son brillantes en el mundo de redes y manejan lo mediático con gran agudeza. La pequeña ya es toda una “it girl” y se avecina como una gran exponente de la moda junto a su madre, que maneja el negocio como ninguna. Así, viste a la niña con costosos vestuarios y genera tendencias entre las pre adolescentes. En su cuenta de Instagram, Victoria suele compartir diariamente fotos y producciones especiales del mundo del diseño y se muestra cómplice de Harper mientras va fomentando un estilo propio.

Victoria Beckham y su hija (Instagram)

Luego de unos días de vacaciones por Italia, la familia volvió a Inglaterra y las “chicas” Beckham sorprendieron con unas fotos de gran estilo que subieron a la cuenta. Las dos posaron en una combinación perfecta de colores definidos, en blanco y en negro, que causó sensación entre sus fans. Son dos conjuntos de minivestidos satinados minimalistas y recordaron así vestidas al icónico vestido que Victoria hizo famoso en los años noventa. No pasó mucho tiempo para que los fanáticos recordaran este detalle y el homenaje que estaba haciendo en los cientos de comentarios que recibió.

Siempre, cuando pertenecía a la banda, Victoria marcó su tendencia con vestidos muy cortos, sensuales y ajustados. de colores muy definidos. Esto se ve, por ejemplo, en su famoso clip “Wannabe”, uno de los hits más recordado, donde aparece con un pequeño vestido negro similar a la de la nueva fotografía, que toma su hija desde el celular. No se sabe si el vestido es el mismo o es uno nuevo de características parecidas.

Victoria Beckham y su hija (Instagram)

Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, los cambios de tendencias y obviamente, un crecimiento personal, los looks de la mediática han ido evolucionando a ropa más estilizada y con otra visión del cuerpo. De hecho dejó de lado los entalles tan marcados y, como ella misma declaró: “Supongo que vestir ropa muy ajustada, prendas muy entalladas, era una señal de inseguridad”.

Los Beckham

Hoy, ya prefiere los diseños menos ajustados y más informales, incluso abandonó los stilettos, prefiriendo las zapatillas blancas. Las nuevas colecciones de su marca así lo indican y reflejan, buscando afirmar seguridad y aceptación del cuerpo. Ahora Victoria ya no tiene que demostrar quién es. Pero sigue mostrándole a su hija su historia, quien se muestra muy curiosa por conocer los orígenes de la banda y los looks que las caracterizaban. Y Victoria no reniega de su pasado, por el contrario lo luce con mucho orgullo reconociendo que es ese pasado el que le permitió saltar a la fama internacional.