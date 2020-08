¿Alguna vez te preguntaste si tu mascota siente una relación cercana contigo? Porque al igual que los humanos, los animales también pueden tener tanto sus personas favoritas como quienes genera en ellos incomodidad o rabia. Pero ¿cómo saber si haces parte de sus favoritos?

La respuesta es sencilla: los animales crean su nexo con los humanos durante los primeros años de su vida, aunque esto puede cambiarse con el tiempo. Durante sus primeros seis meses suelen establecer un periodo de socialización, donde identifican ciertos aspectos como gustos, las reglas a seguir y obviamente sus seres más cercanos.

A los perros les gusta la atención, los juegos y la compañía de los humanos. (web)

Es por eso que es muy posible que el miembro de la familia con el que esté más, haga sus actividades rutinarias y especialmente el que los alimente o juegue más frecuentemente con él sea el que se convierta en su favorito.

Sin embargo, hay una falsa teoría que habla sobre que es más fácil entender los sentimientos de cercanía de los perros que de los gatos: no siempre es así. Mientras que los canes suelen buscar a la persona que les ofrezca más cariño y compañía, los mininos suelen ser un poco más distantes pero eso no significa que no tengan su humano favorito o mucho amor que ofrecer.

Los gatos suelen ser más distantes pero existen señales para saber si haces parte de su lista de humanos favoritos. (web)

Una de las maneras más fiables de saber el estado emocional en el que se encuentra un gato es mirando su cola. Cuando están nerviosos o asustados, su cola tiende a erizarse e hincharse. En cambio si tu gato se acerca a ti y al rozarse contigo la levanta y tuerce la punta, significa que realmente te quiere.

Pero definitivamente eres su persona más querida o siente una gran admiración cuando trae un animal muerto en forma de presente o regalo. Este comportamiento es consecuencia de su naturaleza depredadora y no debemos reprimirlo ya que en realidad, así el gato nos está demostrando que nos considera parte de su familia y que comparte con nosotros la presa que ha cazado para que podamos comer como él.

Lo importante es amarlos, cuidarlos y respetarlos, cada animal ve con buenos ojos a quien le demuestra atención y cariño.

Los gatos y perros son diferentes en actitudes pero al final solo buscan amor, cuidado y compresión. (web)