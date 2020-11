A 14 años de protagonizar uno de los momentos más recordados y graciosos de la TV argentina, Guido Scardia, dueño de la salamandra que Susana Giménez “revoleó” en vivo recordó el episodio en sus redes sociales y volvió a viralizarse.

En 2006 era un niño de seis años que fue invitado al programa de la Diva para mostrar a sus mascotas: una tarántula y una salamandra. "De chico siempre fui de tener animales no convencionales. Es algo que me inculcó mi papá. También tuve sapos y serpientes", contó Guido a Teleshow.

El joven de ahora 20 años comentó que nunca dimensionó la situación: "Yo creí que estaba yendo a mostrar mis animalitos. No tenía dimensión de que era uno de los programas más vistos de la televisión argentina, ni que era tan groso", dijo y comentó que el año anterior llevó sapos.

La secuencia que se vio en la pantalla de Telefe es recordada por todos ya que el pequeño sacó a su mascota de un tupper, ya que la pecera en la que vivía era grande para transportarla, y se la mostró a Susana.

Guido a los seis años y ahora.

"¿Por qué tiene la boca abierta?", preguntó la conductora, a lo que Guido explicó que "Muerde pero no tiene dientes. No duele". Ante esta aclaración, la Su acercó su dedo a "Sala", el animal la mordió y cuando sacudió la mano la mascota salió volando.

La salamandra comenzó a caminar por todo el estudio y el pequeño se largó a llorar pidiendo que la atrapen. Como el animal no aparecía, la Diva mandó a un corte pero antes le hizo una promesa a Guido: "Mañana te compramos cuatro si querés. Pero ahora la vamos a encontrar".

Así está Guido Scardia, el niño al que Susana Giménez le perdió la salamandra (Instagram/@guidoscardia)

Hoy, el joven recordó que "vinieron más Susanos a buscarla y también se sumó mi papá, que la terminó encontrando". Un tiempo despues "Sala" fue liberada en el patio de la casa del pequeño en San Martín.

“En esa época no le tenía miedo a ningún bicho. La tarántula me caminaba por los brazos, la cabeza. Ahora creo que no lo haría ni loco”, reconoció y aclaró que ahora tiene mascotas “convencionales”: un perro y una gata.

Ahora hace rap (@guidoscardia).

A pesar del tiempo que pasó, la gente le sigue preguntando a Guido que fue de "Sala" y como vivió este episodio. Ahora el joven estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en un estudio de cobranzas.

"Muchos me preguntaron si estudio abogacía para hacerle juicio a Susana, ¿cómo voy a hacer eso?", sostiene el joven que toma con humor todo lo vivido. Además, Guido es scout en el Grupo Scout Laureano Baudizzone: "Lo hago hace más de 10 años y es algo que se volvió muy importante en mi vida", aseguró.

Desde los nueve años que es scout (@guidoscardia).

Si bien ya no tiene mascotas "exóticas", el joven se destaca por hacer rap, por lo que Susana podría llamarlo si vuelven las secciones de talentos. "Rapeo con mis amigos y he competido en algunas plazas. Todavía no lancé ningún tema, pero compongo, así que en cualquier momento lo hago", comentó.

Al mismo tiempo, reconoció que le escribió por las redes a Susana pero que la conductora no respondió, pero Guido no pierde la esperanza de volver a verla y mostrarle su nuevo talento.