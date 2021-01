Wanda Nara llegó a la televisión hace ya más de una década y protagonizó varias polémicas a lo largo de su carrera como modelo y empresaria. Lo cierto es que ella comenzó a ser conocida desde que se presentó como “virgen” y fue apodada de esta manera en los medios.

Una de las primeras fotos que se conocen de Wanda, cuando recién se volvía famosa. (Foto:Web)

La modelo saltó a la fama en 2006, cuando tenía 18 años, tras ser fotografiada luciendo unos calzoncillos de Diego Armando Maradona en la casa de un amigo del Diez. Sin embargo, ella siempre desmintió que hayan tenido relaciones.

Por eso, en aquel momento, la mediática modelo justificó que no había tenido sexo con el exfutbolista alegando que era virgen.

Wanda Nara saltó a la fama en 2006 tras ser fotografiada con los calzoncillos de Diego Maradona

La hermana de Zaira Nara pasó un gran cambio de vida al casarse con el futbolista Maxi López y mudarse a Europa. Junto tuvieron tres hijos: Valentin, Constantino y Benedicto.

El día del casamiento de Maxi López con Wanda. (Foto:Web)

Luego, estuvo en el centro de todas las polémicas al confirmar su ruptura con el padre de sus hijos y comenzar una relación con Mauro Icardi, con quién se caso años después y tuvo dos hijas, Francesca e Isabella. Durante este tiempo se instaló en Milán, donde trabajó en televisión y ganó muchos fanáticos italianos.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a las dos hijas que tienen en común (Foto: Instagram/ @mauroicardi)

Actualmente, Wanda es una influencer y tiene más de siete millones en su cuenta de Instagram, donde muestra sus looks y ya se volvió toda una referente de moda.

A pesar de que muchos notan grandes cambios físicos en ella, la realidad es que en varias ocasiones aseguró que siempre evitó las cirugías estéticas. “¿Tu cola y tus lolas son operadas?”, le consultó una usuaria en redes sociales a fines de 2020, a lo que Wanda respondió “No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”.

Wanda Nara marca tendencia en el mundo de la moda. Instagram/@wanda_icardi

Sin embardo, la modelo se realiza varios tratamientos estéticos, entre ellos para la celulitis, y sus seguidores continúan afirmando que tiene retoques, más allá de que no haya pasado por el quirófano.