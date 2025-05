¿Vuelve Messi? La contundente frase del presidente de Newell’s sobre el posible regreso a Rosario

El presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, se refirió en las últimas horas a un tema que alimenta la ilusión de miles de rosarinos: la posibilidad de que Lionel Messi vuelva al club en el tramo final de su carrera y en momentos en que crecen los rumores respecto a su salida del Inter de Miami.

En diálogo con la prensa, el dirigente dejó en claro cuál es la postura de la institución frente a un eventual regreso del capitán de la Selección Argentina.

“Es una utopía pensar que puede venir en este momento”, afirmó Astore al ser consultado sobre un posible desembarco de Messi en el Coloso Marcelo Bielsa. Si bien destacó la importancia del vínculo que une al rosarino con el club de sus amores, también remarcó que desde la dirigencia deben mantenerse “con los pies sobre la tierra”.

Lionel Messi, quien actualmente se desempeña en la Major League Soccer (MLS), ha manifestado en varias oportunidades su cariño por Newell’s, el club donde dio sus primeros pasos antes de emigrar a Barcelona. Sin embargo, nunca se comprometió públicamente con un retorno concreto, lo que mantiene en vilo a la hinchada leprosa.

Lionel Messi en la entrevista en la que no respondió sobre su futuro en Inter Miami. (Captura de TV)

Astore reconoció que “sería un sueño” verlo jugar nuevamente con la camiseta rojinegra, pero fue realista sobre las posibilidades. “La institución siempre va a querer que Messi, aunque sea un torneo, ocho fechas, seis, cuatro, una fecha... La juegue con la camiseta de Newell’s. Esa es la realidad. Y nosotros nos movemos siempre para eso”, sostuvo.

La ilusión del regreso de Messi a Newell’s se reactiva cada cierto tiempo, especialmente cuando el jugador se acerca a etapas de definición en su carrera profesional. No obstante, desde el entorno del futbolista no hay señales concretas de que eso pueda ocurrir en el corto plazo.

“Por ahora está lejos. Tengo buen diálogo con la familia, no con él. Hoy por hoy, es difícil. No quiere decir que algún día deje de ser difícil y sea más sencillo de traerlo. No depende de las ganas de él. Seguramente tenga ganas de venir. Cuando puede, sale con la camiseta, el hijo… Depende también de los compromisos que Messi tenga”, sentenció.