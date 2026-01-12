¿Vuelve el Zorro? La bomba que Newell’s anunció para recuperar el gol y una presentación muy original

Newell’s oficializó este lunes la llegada de Matías Cóccaro, quien se convirtió en la sexta incorporación del club de cara a la temporada 2026. El delantero uruguayo, de 28 años, firmó contrato por tres temporadas, hasta diciembre de 2028, y llega en condición de jugador libre. La dirigencia apuesta a que el atacante sea la pieza clave para relanzar la ofensiva del equipo y recuperar la versión goleadora que lo hizo brillar en el país.

La presentación en las redes sociales no pasó desapercibida, ya que el club utilizó diversos guiños a la serie “El Zorro”, haciendo alusión al famoso apodo del centrodelantero. Tras un paso sin demasiado protagonismo ni continuidad en la MLS con el CF Montreal y recientemente en el Atlas de México, Newell’s se presenta como el escenario ideal para que el uruguayo vuelva a los primeros planos del fútbol sudamericano.

Los números del nuevo artillero leproso

Nacido en Pirarajá, Uruguay, Cóccaro cuenta con un recorrido que incluye a Rampla Juniors, Villa Teresa y Montevideo City Torque. En Argentina, su nombre se hizo fuerte en Huracán, donde alcanzó su mejor registro: 31 tantos en 110 encuentros entre 2021 y 2023. En total, el atacante acumula 247 partidos oficiales, con 61 goles y 27 asistencias a lo largo de su carrera profesional.

Newell's Old Boys

El arribo del “Zorro” genera una gran expectativa en el hincha, teniendo en cuenta que el equipo necesitaba reforzar su cuota goleadora. El cuerpo técnico confía en que el ambiente del Parque de la Independencia sea el contexto necesario para que el delantero vuelva a ser aquel jugador determinante que fue en el “Globo”, antes de sus experiencias en Norteamérica y México.

Con la firma del contrato ya sellada, Cóccaro se pondrá a disposición del entrenador de manera inmediata para comenzar los trabajos de pretemporada. El uruguayo buscará ganarse un lugar rápidamente en el once inicial para demostrar que su olfato goleador sigue intacto y que está listo para ser el nuevo referente de área en el Coloso Marcelo Bielsa.