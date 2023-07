Video: un niño cantó junto a su amigo con discapacidad y demostraron que la amistad y la música superan cualquier barrera

Se acerca el día del amigo y ya se nota en el aire: esta semana en Santa Fe se viralizó un tierno video de dos niños, donde uno de ellos, Feli, está tocando un clásico del folklore argentino. Lo que resaltó del video y conmovió a quienes estaban presentes, fue la empática actitud del niño hacia su otro amigo, Santi, quien padece problemas neurológicos y de movilidad, al motivarlo a participar en su canción.

Santi y Feli son amigos del colegio y van a las peñas juntos en Teodolina, Santa Fe. Feli disfruta cantar, tocar la guitarra y el bombo, pero también le gusta mucho pasar tiempo con su amigo Santi, como se puede apreciar en este video en el que le enseña la canción “Luna Cautiva”, popularizado por Los Chalchaleros y la graba junto a él.

El video de los niños en Santa Fe que emocionó a todos

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales por la ternura y simpleza de la relación de los niños y por ser una demostración de la inclusión es posible y no cuesta tanto más que compartir una tarde de música.

El hermoso video movilizó a todos y recibió miles de likes, además de muchos comentarios de personas relatando el amor de ambos niños: “Me mata cuando lo espera para que cante!!! La sensibilidad, el amor y la empatía de ese cantor es lo mejor que vi.”, “No lo apura, no lo incomoda, es todo demasiado hermoso”, “¿Tantas ganas de hacerme llorar vas a tener?”, “No puede haber tanta belleza y tanto amor juntos. La conexión que tienen para el disfrute, por favor”, fueron algunos de ellos.