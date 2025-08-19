Video | Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos en un exclusivo hotel de Mónaco

Una nueva pareja parece estar asomando en el escenario internacional: cada vez son más las señales que confirman que Nicki Nicole y Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, están juntos y ahora un nuevo video de ambos en el lujoso hotel The Maybourne Riviera, ubicado en Mónaco, no dejaría lugar a dudas.

El periodista español Javi Hoyos Martínez fue quien destacó los detalles que apuntan a una escapada romántica entre Yamal y Nicole. Las imágenes compartidas en redes sociales por ambos artistas han avivado los rumores de una posible relación.

“Fue propio futbolista el que nos mostró esta escapada romántica a Mónaco. ¿Por qué motivo? Porque compartió una imagen de esta mesa en la que vemos varios detalles interesantes”, señaló.

En su explicación agregó: “Por un lado, el nombre del hotel en el que se encuentra: The Maybourne Riviera. Espectacular hotel en Mónaco, situado en un acantilado, con vistas impresionantes”.

Nicki Nicole, en el mismo hotel que Lamine Yamal

La relación entre Yamal y Nicole no es nueva. En julio, la cantante asistió al cumpleaños de 18 años del futbolista, donde se les vio juntos entre celebridades y amigos. Posteriormente, en agosto, Nicki Nicole fue vista en el Estadi Johan Cruyff durante el Trofeu Joan Gamper, donde Yamal brilló con dos goles ante el Como. Las cámaras captaron su presencia en la tribuna, rodeada por el círculo íntimo del jugador.

Además de las coincidencias en las imágenes, otro detalle que ha llamado la atención es el collar que ambos lucieron. Se trata de una pieza exclusiva de Louis Vuitton, confeccionada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con más de cien diamantes. Ambos han personalizado la cadena: Yamal con un ajuste más ceñido y la cantante añadiendo un colgante con forma de estrella.

El The Maybourne Riviera, donde se hospedaron, es un exclusivo hotel situado en un acantilado con vistas impresionantes. Cuenta con playa privada, piscina al aire libre, dos restaurantes de alta categoría, centro de bienestar y gimnasio, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada romántica.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, los guiños en redes sociales y las coincidencias en sus publicaciones sugieren que podrían estar viviendo un romance. La discreción con la que han manejado su relación ha mantenido el misterio, pero los detalles compartidos en sus redes sociales han despertado el interés de sus seguidores y de los medios internacionales.

El video de Nicki Nicole y Lamine Yamal paseando juntos por Mónaco

Por el momento, tanto Lamine Yamal como Nicki Nicole prefieren mantener su vida personal en privado. Sin embargo, las imágenes y detalles compartidos han dejado entrever una posible relación que, de confirmarse, uniría a dos figuras destacadas del deporte y la música internacional.

Mientras tanto, los rumores continúan creciendo y los seguidores de ambos esperan ansiosos una confirmación oficial. Por ahora, las imágenes y detalles compartidos en redes sociales seguirán siendo la única pista de esta posible historia de amor.

A medida que avanzan los días, la expectativa crece y los seguidores de ambos artistas esperan con ansias más detalles sobre esta posible relación. Mientras tanto, tanto Lamine Yamal como Nicki Nicole continúan con sus respectivas carreras, pero ahora con una nueva faceta que ha captado la atención del público: su posible romance.