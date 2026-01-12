Video: cómo fue la espectacular persecución en zona oeste de Rosario que terminó con dos jóvenes detenidos

Un patrullaje de rutina en el distrito oeste de Rosario se transformó en una secuencia de acción cinematográfica que quedó registrada en video. Todo comenzó cuando efectivos policiales, que realizaban tareas de prevención, divisaron una motocicleta con dos ocupantes y les ordenaron detener la marcha para una identificación.

Los sospechosos ignoraron la voz de alto y emprendieron una veloz fuga por avenida Provincias Unidas hacia el norte, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras.

Las imágenes que circulan muestran la tensión de la persecución controlada, mientras los móviles policiales cercaban el paso del rodado. El escape terminó de forma abrupta cuando los prófugos llegaron a la intersección con Juan José Paso; allí, al intentar maniobrar sobre la rotonda a gran velocidad, el conductor perdió el equilibrio y ambos terminaron cayendo.

La rápida reacción de los agentes permitió reducir a los involucrados de inmediato, evitando que se produjeran choques o heridos.

Menores y una moto robada

Una vez controlada la situación, la Policía procedió a identificar a los arrestados: se trata de una joven de 18 años, Leilén Victoria C., y un adolescente de 16 años. Tras el fuerte impacto en la caída, se realizaron las verificaciones de rigor sobre el vehículo en el que se trasladaban, una KTM Duke 200 cc.

El sistema informático confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo a solicitud de la Fiscalía, lo que explicaba el desesperado intento de evasión.

(Foto de archivo)

Este operativo se dio en el marco de las saturaciones nocturnas que se realizan en puntos estratégicos de la ciudad para combatir los delitos contra la propiedad y la circulación de vehículos sustraídos. Según fuentes policiales, la vigilancia preventiva en las arterias principales como Provincias Unidas busca detectar este tipo de maniobras antes de que deriven en hechos de mayor violencia.