VIDEO | Así atraparon al narco más buscado que operaba en Rosario, Córdoba y Buenos Aires

Waldo Alexis Bilbao fue capturado en la noche del viernes en Rosario, luego de permanecer prófugo desde octubre de 2023. Se lo halló escondido en su propio domicilio, un departamento en Colón al 1200, en pleno centro, donde intentó ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones, pero fue reducido por las fuerzas especiales.

La detención se realizó en un operativo conjunto de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), tras una investigación federal instruida por el Juzgado Federal Nº 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Waldo Bilbao era uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe

Bilbao integra la estructura narco de su hermano Brian Walter Bilbao, quien aún permanece prófugo. Se le atribuía a Waldo el manejo de gran parte del dinero ilícito generado por la venta de cocaína, su lavado mediante emprendimientos, así como su distribución en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

El narco contaba con antecedentes desde 2019, cuando fue detenido con casi 600 gramos de cocaína, procesado por tenencia con fines de comercialización. Después recuperó la libertad y, junto a Brian, reforzó operaciones, expandiendo su red.

Una curiosidad del operativo es que no fue necesario pagar la recompensa ofrecida, que era de 50 millones de pesos, puesto que la captura ocurrió sin intervención de informantes que la cobrarían.

Waldo Bilbao era uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe

Dentro del departamento donde vivía con su pareja e hijo, Waldo tenía un escondite interno para momentos de riesgo. Fue en ese lugar donde intentó huir cuando la Policía irrumpió, pero no logró evadir la captura.

El contexto de los delitos imputados es amplio: la banda de los hermanos Bilbao está acusada de contrabando de cocaína que, según los antecedentes, se ingresaba al país por avionetas que aterrizaban en campos de la región, incluida la zona de Carrizales, a unos 65 km de Rosario, para luego distribuirla en territorio nacional.

También se investiga el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Se sospecha que parte del dinero recaudado era invertido o “blanqueado” mediante distintas actividades, aunque los detalles oficiales están resguardados.

La justicia santafesina ya había declarado su captura como de alto perfil. Estaba en la lista de los diez prófugos más buscados de la provincia, con recompensa activa. Su hermano Brian, en tanto, sigue siendo uno de los más buscados también.

🚨 ASÍ ATRAPARON A WALDO, UNO DE LOS MÁS BUSCADOS EN SANTA FE

- A Waldo Bilbao lo buscaba la policía de Santa Fe y la Procunar acusado de lavado de activos del narcotráfico.

- Había una recompensa de 50 millones de pesos. pic.twitter.com/wslW7tcdZ3 — Vía Szeta (@mauroszeta) September 13, 2025

En cuanto al proceso judicial, Waldo Bilbao será indagado por los delitos que se le imputan: narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos. También se evaluará en qué medida su caída puede permitir desarticular ramas de la red que aún operan.