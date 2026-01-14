Valeria Mazza y un deslumbrante verano en Punta del Este: ¿quiénes la acompañan en sus vacaciones?

Valeria Mazza, la rosarina más icónica de las pasarelas internacionales, ha vuelto a elegir las costas de Punta del Este para dar inicio a su temporada de descanso. Como ya es una tradición para la familia Gravier-Mazza, su residencia en la zona de José Ignacio se convirtió en el epicentro de un verano que combina relax, eventos exclusivos y, sobre todo, mucha unión familiar. Las imágenes de la modelo disfrutando del sol esteño no tardaron en circular, despertando el interés de sus seguidores.

Instagram de Valeria Mazza.

En esta oportunidad, Valeria se mostró muy relajada junto a su esposo, Alejandro Gravier, con quien comparte largas caminatas por la orilla del mar. Las fotos capturadas durante sus jornadas de playa reflejan el estilo impecable de la modelo, quien sigue marcando tendencia con sus elecciones de moda veraniega. Entre túnicas chic y anteojos de sol de última temporada, la rosarina demuestra que su elegancia natural permanece intacta, consolidándose como una de las figuras más esperadas de la temporada uruguaya.

Un refugio familiar en José Ignacio

La gran novedad de estas vacaciones es la presencia casi completa de sus hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Para el clan, estos días en Uruguay son sagrados, ya que representan el momento del año en el que logran coincidir todos, a pesar de las apretadas agendas profesionales y deportivas de los jóvenes. Taína Gravier, la menor de la familia y quien ya asoma como una referente de estilo, fue vista compartiendo confidencias con su madre frente al mar.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza.

Además de las tardes de arena, la agenda de la familia en el Este incluye una activa vida social. Se los ha visto participar en galas benéficas y cenas en los paradores más exclusivos, donde la modelo siempre es la invitada de honor.

El impacto de Valeria Mazza sigue siendo masivo, y cada una de sus apariciones genera una repercusión inmediata. Sus vacaciones no son la excepción; la modelo utiliza sus redes sociales para compartir fragmentos de esta cotidianidad veraniega, recibiendo miles de mensajes de cariño.

Estas postales no solo muestran lujo, sino también la calidez de un grupo familiar unido que preserva sus momentos de felicidad. Con este descanso en Punta del Este, Valeria Mazza recarga energías para un año que promete estar cargado de proyectos internacionales y compromisos con el mundo de la moda.

El público local sigue con atención los pasos de su embajadora más glamorosa, quien una vez más vuelve a demostrar que su ritual de verano en Punta del Este es una cita impostergable para comenzar el año con energía.