Valentino Merlo y Rusherking lanzaron el tema que va a sonar todo el verano: escuchá “Me Enamoré”

Valentino Merlo, el joven rosarino que no para de crecer en la escena nacional, volvió a sacudir el tablero musical con el lanzamiento de su nueva canción “Me Enamoré”. En esta oportunidad, el artista surgido de las piletas del Saladillo unió fuerzas con Rusherking, logrando una combinación que mezcla la esencia de la cumbia moderna con los tintes urbanos que caracterizan al ex de la China Suárez.

La canción se presenta como una declaración de amor directa, con una letra que relata el flechazo instantáneo y la intensidad de los primeros encuentros. “Algo pasó cuando te vi, la verdad me enamoré”, reza el estribillo que ya empezó a viralizarse en las redes sociales. Con una producción cuidada y un ritmo contagioso, el tema fue diseñado para sonar en todos los boliches y paradores durante esta temporada 2026.

El estreno llegó acompañado de un videoclip oficial donde se puede ver la química entre ambos artistas, capturando la energía de la noche y la complicidad de un equipo que apuesta fuerte al éxito.

Para Valentino, este lanzamiento representa un nuevo escalón en su meteórica carrera, reafirmando su capacidad para colaborar con las figuras más importantes de la música actual. El rosarino viene de agotar funciones y de participar en los festivales más grandes del país, consolidándose como la gran revelación de la cumbia que supo ganarse el corazón de todas las generaciones.

Por su parte, Rusherking aporta su estilo melódico y su frescura habitual, logrando que “Me Enamoré” se destaque dentro de los lanzamientos destacados de la semana de Billboard Argentina. La unión de estas dos potencias del interior, Rosario y Santiago del Estero, demuestra que la escena nacional sigue federalizándose con producciones de altísimo nivel que cruzan géneros sin prejuicios.

Los fanáticos rosarinos ya celebran este nuevo logro del “pibe de oro” local, quien sigue llevando la bandera de la ciudad a lo más alto de los rankings. “Me Enamoré” ya está disponible en todas las plataformas de streaming y se encamina a ser una de las canciones más pedidas en las radios locales durante los próximos meses de calor.