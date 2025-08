Una profesora creada con inteligencia artificial dará clases en Santa Fe

El Colegio San José de Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe, se prepara para ser la primera escuela de Latinoamérica en implementar a Zoe, una docente construida íntegramente con inteligencia artificial. La experiencia piloto comenzará el 11 de agosto y tendrá impacto nacional en educación.

Zoe fue desarrollada por Humanversum Academy, liderada por el argentino Chris Meniw, con colaboración de expertos en IA y educación. El sistema no reemplaza a los maestros, sino que complementa la enseñanza con módulos interactivos y atención personalizada vía WhatsApp, videollamadas y correo electrónico.

El proyecto está destinado inicialmente a los 160 alumnos del nivel secundario, con posible extensión a séptimo de primaria. Los estudiantes accederán a un curso extracurricular de ocho módulos temáticos, cada uno de 8 a 15 minutos de duración, disponibles durante 15 días en la plataforma de Zoe.

Zoe, la primera profesora IA

Gabriela Farina, directora de la escuela, aclaró que Zoe no reemplaza docentes: “Zoe es una aplicación, no un androide, y no hará clases de lengua ni matemática”, sino que actuará como una herramienta para estimular el pensamiento crítico y la metacognición.

Para Villa Cañás, ubicada a 180 km de Rosario, conocida por ser el pueblo donde nació Mirtha Legrand, esta propuesta representa una oportunidad tecnológica. La comunidad educativa debió mejorar su conectividad con internet satelital para garantizar el servicio en clase.

Colegio San José de Villa Cañás

Zoe opera las 24 horas, todos los días, y está programada para responder en varios idiomas, aunque en esta etapa solo se usará en español. Puede responder dudas, sugerir actividades y generar devoluciones personalizadas al instante, sin intervención humana directa.

Chris Meniw contó que la idea surgió en 2013 durante un viaje a Dubái, motivado por su experiencia como víctima de bullying y frustración con el sistema educativo tradicional. Con Zoe busca ofrecer una educación más accesible, inclusiva y orientada al futuro digital.

Técnicamente, Zoe fue programada por Alejandro Medina, ingeniero colombiano experto en bots conversacionales. El sistema destaca por su capacidad de aprendizaje personalizado y por liberar a los docentes de tareas rutinarias.

El plan posterior contempla la evaluación del piloto: tras la experiencia en Villa Cañás se hará un análisis con retroalimentación para mejorar el sistema. Si los resultados son positivos, la propuesta podría replicarse en otras escuelas argentinas y latinoamericanas