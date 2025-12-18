Una mujer indignada con la actitud del rosarino Lionel Messi: “Te portaste como el...”

Lionel Messi ya se encuentra en Funes para disfrutar de un periodo de descanso junto a su familia. El astro aterrizó este miércoles por la mañana en el Aeropuerto de Sauce Viejo, en un vuelo privado que lo trajo directamente para iniciar su receso de fin de año.

Messi, el ídolo de todos.

Como es habitual, la llegada del 10 generó una guardia mínima de seguidores y medios de comunicación que buscaban capturar el momento de su arribo a suelo santafesino.

Sin embargo, la jornada no terminó con la alegría esperada para todos los presentes. Debido a los estrictos protocolos de seguridad, la salida de la familia Messi se realizó de forma veloz y sin contacto con el público que aguardaba fuera de la terminal.

Esta situación generó una reacción inesperada que rápidamente se volvió viral: una mujer, que esperaba ver de cerca a su ídolo, estalló en bronca frente a las cámaras al sentirse ignorada por el futbolista.

El descargo que se volvió viral en las redes sociales

La mujer expresó su malestar mezclando la desilusión personal con la de sus hijos, quienes esperaban un gesto que nunca llegó. “Tengo una nena adolescente sumamente fanática que invitó a las amigas y vinimos con el más chiquito, y la verdad que super decepcionados porque no tuvo ningún gesto cordial ni con el pueblo, porque uno se le debe al pueblo; no bajó el vidrio ni saludó y realmente no me lo esperaba”, relató indignada ante la prensa. Visiblemente afectada, la mujer fue más allá y lanzó duras críticas al comportamiento del jugador: “No tuvo ningún gesto con los chicos; siempre se lo ve como un divino a Lio, pero asqueroso, antipático; Leo todo mal, acá Argentina te bancamos siempre, vos sos papá y te portaste como el orto con los pibes”, remató la mujer.