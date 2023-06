Una “mini primavera” otoñal complica el pronóstico extendido en Rosario: ¿Cuándo llega el frío?

El año pasado, el invierno meteorológico llegó con valores por debajo del cero, anticipando la hostilidad de los meses subsiguientes en Rosario y la región. A diferencia del 2022, este junio empezó con dos características bastante inusuales: temperaturas agradables, que se posicionan sobre la media mensual y una humedad lo suficientemente elevada como para generar nubosidad variable e inestabilidades.

Sin embargo, la “mini primavera” de junio no se prolongará demasiado, ya que a partir del domingo habrá una rotación sur del viento, que traerá aparejada un marcado descenso de la temperatura en las primeras horas del lunes y hacia el resto de la jornada.

El frío durará poco, ya que el martes comenzará un repunte brusco de los valores térmicos, situación que, según el Sistema de Alerta Temprana SAT Ibarlucea, podría generar inconvenientes para la salud en época de enfermedades respiratorias.

El frío llegará en dos tandas durante la semana Foto: Brian Segovia - SAT Ibarlucea

La inestabilidad llegará el miércoles, con algunas tormentas por la noche que, no obstante, no servirán para bajar la temperatura. Mientras que el jueves las condiciones no serán propicias para tormentas y se espera una jornada agradable, con el sol asomando débilmente entre las nubes.

¿Qué temperaturas se esperan para el viernes?

Llegado el viernes, habrá un considerable descenso de los valores térmicos con temperaturas más acordes a la época, a raíz de una masa de aire frío de origen polar que podría dejar intensas nevadas sobre la cordillera y algunos sectores de provincias como Neuquén; produciendo un descenso sobre gran parte del territorio nacional. Desde el SAT advierten que, si el sistema continúa como se espera, podrían darse algunas nevadas leves incluso sobre la Costa Atlántica.

Una ola polar atravesará el país Foto: Brian Segovia - SAT Ibarlucea

Los descensos del lunes y el viernes podrían tener complicaciones para las actividades al aire libre, comprometiendo la salud en general. Por ese motivo, es recomendable el resguardo y la protección de personas en situación de calle y aquellos con salud muy vulnerable, poniendo énfasis en completar el calendario de vacunación antigripal para grupos de riesgo.