Una influencer hincha de Rosario Central recibió una fortuna de un admirador y donó parte a sus seguidores: “Por ser linda”

Iara Broin es conocida en redes por ser hincha del Canalla y crear contenido para adultos. Pero en las últimas horas sorprendió al realizar un gesto solidario con los que más lo necesitan.

23 de septiembre de 2025,

Tiempo atrás, Iara Broin irrumpió en el mundo de las redes sociales al contar que es hincha fanática de Rosario Central y tuvo un novio de Newell’s al que describió como “el único error de mi vida”. Con esa historia y sugerentes fotos en X, la rosarina logró ser reconocida y comenzar a crea contenido para adultos.

Pero en las últimas horas, un posteo suyo revolucionó X y llegó a los 5 millones de likes. Con una captura, la influencer tituló “lo que me regalan solo por ser linda” y adjuntó la prueba: un admirador le transfirió la suma de $12.416.363,24 a su cuenta bancaria.

La cifra millonaria sorprendió a sus seguidores pero más lo hizo lo que Iara decidió hacer con la misma: anunció que iba a regalar parte del dinero a quienes lo necesiten. “Voy a seguir regalando a los que necesiten; me cuentan su historia por Instagram y voy a ir eligiendo por ahí”, escribió en otro posteo.

Pese al buen gesto, la rosarina también recibió muchas críticas por su accionar y el origen de los fondos. “Mientras ustedes solo se la pasan diciendo ‘trola, buta, prosti’ y solo me tiran mierda, yo hace años que ayudo siempre a la gente que necesita, regalando ropa, plata a gente de mi ciudad y ayudando a los que más puedo sin necesidad de hacer videos para que me vean”, explicó en su defensa.

A esa gente les realizó un pedido especial: “Dejen de juzgar sin conocer solo por la forma en que me visto y vivo mi vida, sanen esos corazones, y no tengo dudas que cada uno recibe lo que da siempre”. “Vivan y dejen vivir”, sentenció.

Horas después de responder a los haters, Iara comunicó algo que llamó aún más la atención. “Me acaba de mandar el millonario que me regaló esa plata, que mañana me va a pasar más para que sigan llorando, gracias gente”, comentó en la red social ex Twitter.

Para festejar la noticia, compartió un video bailando y anunció que continuará con su cruzada: “Hoy me levanté con buenas noticias y espero seguir recibiendo para poder seguir ayudando a quien de verdad necesite”.

