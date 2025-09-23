Tiempo atrás, Iara Broin irrumpió en el mundo de las redes sociales al contar que es hincha fanática de Rosario Central y tuvo un novio de Newell’s al que describió como “el único error de mi vida”. Con esa historia y sugerentes fotos en X, la rosarina logró ser reconocida y comenzar a crea contenido para adultos.

Pero en las últimas horas, un posteo suyo revolucionó X y llegó a los 5 millones de likes. Con una captura, la influencer tituló “lo que me regalan solo por ser linda” y adjuntó la prueba: un admirador le transfirió la suma de $12.416.363,24 a su cuenta bancaria.

La transferencia bancaria que recibió Iara Broin.

La cifra millonaria sorprendió a sus seguidores pero más lo hizo lo que Iara decidió hacer con la misma: anunció que iba a regalar parte del dinero a quienes lo necesiten. “Voy a seguir regalando a los que necesiten; me cuentan su historia por Instagram y voy a ir eligiendo por ahí”, escribió en otro posteo.

Pese al buen gesto, la rosarina también recibió muchas críticas por su accionar y el origen de los fondos. “Mientras ustedes solo se la pasan diciendo ‘trola, buta, prosti’ y solo me tiran mierda, yo hace años que ayudo siempre a la gente que necesita, regalando ropa, plata a gente de mi ciudad y ayudando a los que más puedo sin necesidad de hacer videos para que me vean”, explicó en su defensa.

Iara Broin

A esa gente les realizó un pedido especial: “Dejen de juzgar sin conocer solo por la forma en que me visto y vivo mi vida, sanen esos corazones, y no tengo dudas que cada uno recibe lo que da siempre”. “Vivan y dejen vivir”, sentenció.

Horas después de responder a los haters, Iara comunicó algo que llamó aún más la atención. “Me acaba de mandar el millonario que me regaló esa plata, que mañana me va a pasar más para que sigan llorando, gracias gente”, comentó en la red social ex Twitter.

Para festejar la noticia, compartió un video bailando y anunció que continuará con su cruzada: “Hoy me levanté con buenas noticias y espero seguir recibiendo para poder seguir ayudando a quien de verdad necesite”.