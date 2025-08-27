Una diputada libertaria sufrió un grave accidente en la ruta: el chofer se durmió y se salvaron de milagro

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, y su padre, José Bonacci, resultaron involucrados en un accidente automovilístico este miércoles en la autopista Rosario–Buenos Aires y terminaron heridos.

Según indicaron, el motivo del siniestro fue que el chofer del vehículo oficial se habría dormido al volante poco antes de cruzar cercanías de Ramallo, lo que derivó en un brusco despiste hacia un campo contiguo. Afortunadamente, ambos salieron con lesiones leves.

“Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y, de milagro, estamos vivos”. relató el propio José Bonacci, dando paso a la descripción cruda del siniestro durante su traslado al hospital más cercano.

Rocío Bonacci sufrió un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires.

Rocío sufrió golpes en el rostro y una fractura en la nariz, mientras que su padre también fue atendido sin tener que lamentar heridas de consideración. Ambos fueron derivados a un centro de salud en Ramallo, donde los constataron como levemente heridos y estables.

El auto implicado era un Nissan Sentra oficial asignado a la Cámara de Diputados. Viajaban en ese vehículo rumbo a Buenos Aires con miras a las sesiones informativas, entre ellas la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

José Bonacci, con una trayectoria destacada como dirigente de Unite y acompañado de vínculos políticos clave, como su cercanía con Javier Milei, logró que su hija accediera al Congreso como diputada nacional.

Tras el accidente, tanto la diputada como su padre fueron liberados, aunque permanecerán en observación durante unos días. El vehículo fue asegurado por las autoridades y el conductor será sometido a peritajes para definir responsabilidades.