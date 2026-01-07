Trágico desenlace en el Paraná: hallaron el cuerpo del joven desaparecido en Puerto San Martín

La incertidumbre que comenzó este martes por la tarde en la zona de Puerto General San Martín terminó de la peor manera. Durante la mañana de este miércoles, equipos de rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Samir, el adolescente de 16 años que era intensamente buscado tras haber desaparecido de la superficie del agua mientras compartía un momento con amigos en la costa del río Paraná.

Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval encabezaron la búsqueda.

El hallazgo fue ratificado por el cuerpo de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, quienes indicaron que el cuerpo emergió en las inmediaciones de la zona conocida como Bajada del Ombú/Nidera. El hecho había sido reportado originalmente en una bajada sobre la costa, donde el joven, por causas que aún son materia de investigación, fue arrastrado por la corriente y no volvió a salir a la superficie.

Operativo de rescate y conmoción en el club PSM

Apenas se dio la voz de alerta el martes, se activó un protocolo de búsqueda que incluyó patrullajes de la Prefectura Naval Argentina y el apoyo de puesteros locales que conocen profundamente el comportamiento del río en ese sector. Una dotación de Bomberos de San Lorenzo también se sumó a las tareas terrestres, no solo para el rastrillaje sino también para brindar contención a los familiares del menor que aguardaban novedades en la orilla.

Minutos después de confirmarse la fatal noticia, el ambiente del deporte regional se vistió de luto. Samir era jugador del club Puerto General San Martín (PSM), institución que utilizó sus redes sociales para despedirlo con pesar y acompañar a su familia en este difícil momento. La pérdida del joven deportista generó una fuerte repercusión entre sus compañeros y vecinos de la localidad.

.

Las primeras informaciones señalaban que el grupo de jóvenes se encontraba en la bajada de Bella Vista cuando ocurrió el incidente. A pesar de los esfuerzos de quienes lo acompañaban y la rápida intervención de las autoridades, el desenlace fue inevitable.

El operativo de búsqueda se mantuvo activo hasta las primeras horas de hoy, cuando finalmente las embarcaciones de Prefectura localizaron el cuerpo.