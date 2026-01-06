Desesperada búsqueda de un adolescente en el río Paraná frente a Puerto San Martín

Una jornada de extrema preocupación se vive en la región tras reportarse, durante la tarde de este martes, la desaparición de un adolescente de 16 años en aguas del río Paraná. El incidente tuvo lugar en la zona de la bajada de Bella Vista, en Puerto General San Martín, un sector frecuentado por vecinos para paliar las altas temperaturas.

Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval encabezan la búsqueda.

Según los primeros testimonios, el menor se encontraba en el agua cuando, de un momento a otro, se perdió de vista y no volvió a salir a la superficie, activando de inmediato los pedidos de auxilio.

Ante la gravedad del hecho, se dio aviso urgente a las fuerzas de seguridad para iniciar el protocolo de emergencia. La atmósfera en la costa es de total incertidumbre, mientras familiares y conocidos aguardan novedades en el lugar del suceso.

La geografía del río en esa zona, sumada a las corrientes naturales, representa uno de los mayores desafíos para las tareas de localización que se iniciaron apenas se recibió la denuncia al 911.

Prefectura Naval. (Archivo)

Prefectura y Bomberos despliegan un intenso operativo de rescate

Personal de la Prefectura Naval Argentina lidera el despliegue hídrico con embarcaciones especializadas que patrullan el área del incidente. Además, una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo arribó al sitio para coordinar el apoyo terrestre y realizar rastrillajes por la ribera, buscando cualquier rastro que permita dar con el paradero del chico.