Trágico accidente en la autopista Rosario-Santa Fe: murió un nene de 4 años y su hermano está grave

Un gravísimo choque en la autopista Rosario-Santa Fe ocurrido este martes por la tarde terminó con la vida de un niño de 4 años. El auto en el que viajaba con su familia fue embestido por un camión mientras circulaban en sentido sur-norte, a la altura del kilómetro 79, jurisdicción de Barrancas.

El vehículo menor era un Fiat Duna con dos adultos y dos menores: el niño fallecido, identificado como C., de 4 años, y su hermano de 13 años. Ambos padres también resultaron heridos, aunque no se encuentran en riesgo de vida. El conductor del camión, de 42 años, no sufrió lesiones.

Accidente en Barrancas

Según el parte oficial, tras el choque los servicios de emergencia locales se movilizaron rápidamente. Al llegar al lugar, los bomberos y equipos sanitarios intentaron reanimar al niño en el sitio, pero no lograron salvarlo.

El impacto fue tan fuerte que provocó el corte total de la autopista. El tránsito tuvo que desviarse hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas mientras se realizaban las tareas de limpieza y remoción de los vehículos implicados.

Las causas del accidente aún no están confirmadas. La comisaría local junto con peritos viales ya están recabando declaraciones del camionero, imágenes de cámaras de la vía y analizando si hubo factores como velocidad, visibilidad, fallas mecánicas o desacoples.

Accidente en Barrancas

La familia implicada regresaba en el auto cuando ocurrió el siniestro. Viajaban los dos menores y sus padres: el menor mayor de 13 años sobrevivió con heridas, como también los padres, que están siendo atendidos en un hospital cercano.

El tramo de la autopista donde ocurrió el accidente es uno de los más transitados de la región, lo que torna muy alto el riesgo ante cualquier error al conducir. En los últimos meses, varias quejas vecinales advirtieron por los excesos de velocidad y la falta de señalización clara en partes de la ruta.

El fiscal interviniente ya dio inicio a la causa bajo el delito de homicidio culposo. Se ha ordenado la intervención de equipos de asistencia para determinar responsabilidades, sean humanas, viales o del vehículo.