Tragedia en Santa Fe: un tren arrolló un auto y mató a una persona

En la tarde del jueves, alrededor de las 17:10, ocurrió una tragedia en la localidad santafesina de San Lorenzo cuando un tren de carga arrolló un automóvil en el paso a nivel ubicado en Berón de Astrada al 1400, cuando el vehículo intentó cruzar las vías. El acompañante murió, mientras los demás ocupantes lograron salir sin heridas.

La víctima fue identificada como Adalberto Orellano, de 54 años y domiciliado en Rosario. Iba como acompañante en el Ford Focus blanco que manejaba una mujer identificada como V.M., vecina de Ricardone. En el auto también viajaban otras tres personas: J.V., M.C. y F.G.

El incidente ocurrió en un cruce ferroviario sin barreras de protección, lo que incrementó gravemente el riesgo para quienes intentan atravesarlo. La locomotora pertenece a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), y al mando de la misma estaba el maquinista Pablo Vicente L., quien quedó a disposición de la Justicia.

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo

Según los primeros reportes, el auto ingresó a las vías en el momento que pasaba la formación. Por el impacto, Orellano fue expulsado del vehículo y salió despedido por el parabrisas, lo que le provocó la muerte en el acto.

Los otros ocupantes del vehículo resultaron ilesos a pesar de lo violento del choque. El maquinista tampoco sufrió lesiones aparentes y está colaborando con los investigadores.

La Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de la Unidad Regional XVII, la Comisaría 1ª y el gabinete criminalístico, intervino rápidamente para realizar las pericias correspondientes. Se busca determinar las razones exactas por las cuales el auto cruzó las vías en un momento de riesgo.

Además, se investiga si fallaron los mecanismos de señalización, alerta sonora, visibilidad del cruce o si la conducta del conductor pudo contribuir al accidente. También se evalúa la responsabilidad del tren en cuanto a sus condiciones de circulación y velocidad al momento del impacto.