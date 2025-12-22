La hermana del rosarino Lionel Messi sufrió un accidente y suspendió el casamiento: qué le pasó y cómo está

La familia Messi, que se encuentra en Rosario para pasar las Fiestas, atraviesa un momento de mucha angustia tras el grave accidente automovilístico protagonizado por María Sol. Según trascendió en las últimas horas, la joven diseñadora circulaba en su vehículo cuando sufrió una descompensación repentina, lo que provocó que perdiera el control y colisionara violentamente contra una pared. El impacto generó una inmediata conmoción en su entorno íntimo, que rápidamente se abocó a su atención médica.

Lionel Messi y María Sol Messi.

A raíz del choque, la empresaria sufrió heridas de consideración que requerirán una rehabilitación a largo plazo. Entre las lesiones confirmadas se encuentran una quemadura importante en la muñeca, fractura de talón y de una de sus muñecas, además del desplazamiento y fractura de dos vértebras.

La palabra de Celia Cuccittini y la postergación del evento en Funes

La propia madre de Lionel, Celia Cuccittini, fue quien confirmó la noticia y brindó detalles sobre el estado de salud de su hija. “Ella está bien, pero tiene dos vértebras fracturadas, además de las fracturas en el talón y la muñeca”, relató la mujer Ángel de Brito en LAM (América TV).

Ángel de Brito

Ángel también reveló el costado más íntimo y emocional de la situación. “Me dice Celia que ella llora porque es cero mediática y no le gusta hacer notas, y no sabe cómo se filtró la información”.

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, el conductor dio detalles claves. “Me dice Celia que se descompensó y chocó con una pared. El accidente fue con una camioneta, un golpe fuerte. Iba con cinturón y airbag, por suerte no pasó a mayores, pero fue un palazo fuerte”, explicó.