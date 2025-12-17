Tos convulsa en Santa Fe: una bebé de cuatro meses está internada y Rosario concentra la mayoría de los casos

Una bebé de apenas cuatro meses de vida se encuentra bajo cuidados médicos en el Hospital Iturraspe de la capital provincial, tras confirmarse un cuadro de coqueluche o tos convulsa. La paciente, que inicialmente fue asistida en el Hospital Protomédico, debió ser trasladada al efector de mayor complejidad debido a su condición de recién nacida prematura, un factor de riesgo que obligó a los especialistas a profundizar el monitoreo clínico.

Desde el área de Salud de la provincia detallaron que tanto la menor como su progenitora tienen al día todas las dosis del calendario oficial de vacunación. Sin embargo, las autoridades aclararon que, si bien la inmunización es la herramienta principal para evitar cuadros críticos y reducir la mortalidad, no impide totalmente el contagio en bebés de tan corta edad, cuya inmunidad aún está en proceso de consolidación.

El mapa de la enfermedad en la provincia

El escenario epidemiológico actual muestra una tendencia preocupante en el sur santafesino. Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, ya se contabilizan más de 300 notificaciones de esta enfermedad respiratoria en el territorio provincial. De esa cifra, el departamento Rosario es el principal foco infeccioso, agrupando casi el 80% de los casos que ya han sido confirmados por laboratorio.

La circulación de la bacteria no se limita a las grandes urbes, ya que se han detectado diagnósticos positivos en una amplia franja de la bota santafesina. Además de los departamentos La Capital y Rosario, se reportaron pacientes en San Lorenzo, General López, Constitución, Caseros, Castellanos y Belgrano, lo que evidencia una distribución geográfica extendida que mantiene en alerta a los centros de salud regionales.

Ante este panorama, los profesionales médicos insistieron en que la detección precoz de los síntomas es fundamental para evitar complicaciones graves. Recomiendan a las familias estar atentas a cuadros de tos persistente o dificultades respiratorias y acudir de inmediato a la consulta, especialmente en hogares con niños pequeños o personas con patologías de base, para iniciar el tratamiento adecuado a tiempo.