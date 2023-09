Tiene 90 años y una alegría incansable: Antonia, la santafesina que se viralizó por entrar a su fiesta en carroza

La fiesta de Antonia por su cumpleaños número 90 debía ser sorprendente, así como lo es ella, por lo que ya la entrada la hizo con la vitalidad que tanto la caracteriza y arriba de una especie de carroza. Esta santafesina no tardó en volverse viral luego de pasar toda la noche bailando y cantando.

Quienes no la conocen quedaron boquiabiertos debido a que, durante el festejo, la mujer se movió al imparable ritmo de la música y se mantuvo muy activa durante toda la jornada. Pero sus cercanos saben que ella es así; de hecho, tiene una agenda muy ocupada.

Durante su semana, Antonia practica pintura, teatro y va a la colonia a hacer ejercicio. “Todos los días hago algo que me gusta, porque si me quedo en casa no tengo con quién estar, entonces salgo”, contó en diálogo con Telefe Rosario.

Para celebrar toda la vitalidad que concentra la santafesina, quien vive en Soldini, decidieron hacerle un cumpleaños grande al estilo de una fiesta de 15. Por idea de su nuera, la protagonista de esa noche entró en una “carroza”; el video fue publicado por una de sus nietas y rápidamente se volvió viral.

La atareada agenda de Antonia, la santafesina de 90 años

Si bien antes arrancaba la semana con un curso, decidió dejarlo. Pero durante el resto de los días está ocupada: los martes va a la colonia por las mañanas; una psicóloga les da juegos para la memoria, y luego un chico le hace hacer deportes junto a sus compañeras.

Los miércoles, Antonia acude a arte y pintura. En tanto, los jueves vuelve a la colonia, pero su agenda de ese día está centrada en la danza: aprende folklore y zuma. Por último, sus viernes coronan la semana con teatro y, durante la noche, se junta con un grupo de chinchón.

Su vida está tan activa, que la familia supo que una celebración por su cumpleaños le iba a gustar. Y toda gran fiesta tiene una gran entrada, que hizo con un cartel ubicado en la parte superior de la carroza improvisada, donde se leía “seis veces 15″ en alusión a los 90 años.

“Esa noche me sentí feliz, con toda mi familia y mis amigas”, expresó la abuela, quien bailó y cantó a lo largo de todo el festejo. Consultada acerca de sus parientes, comentó que tiene hijos, nietos, bisnietos y ¡tataranietos!

Antonia, la santafesina festejó sus 90 años a pura energía. Foto: Captura de video

Antonia lo dio todo ese día. Incluso, se confeccionó el atuendo que usó, pues ella fue costurera toda su vida y conserva la habilidad. “Me armé un vestido; no era mío, era muy chico, así que lo desarmé y volví a armar para usarlo esa noche”, comentó.