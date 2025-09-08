Un caso que sacudió a Rosario ocurrió en las primeras horas de este lunes: un adolescente de 13 años fue baleado en ambas piernas dentro de su vivienda, donde su madre cumple prisión domiciliaria. El ataque se registró en un departamento del Fonavi ubicado en la zona oeste de la ciudad.

El menor fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acompañado por su madre. Tras recibir atención médica, quedó internado fuera de peligro.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en Santa Fé. Foto: Gentilez

El operativo policial que se desplegó en el lugar halló marcas de impactos de bala en la puerta del departamento, además de siete vainas servidas que fueron secuestradas para pericias.

Los investigadores bajaron al adolescente del inmueble ubicado en Viamonte al 7200 hacia las 3 de la madrugada, ante un llamado que alertó sobre fuego en la vivienda. El joven presentaba orificios de entrada y salida en las piernas, lo que confirma el carácter violento del ataque.

Un dato que llamó la atención de los agentes es que la madre, de 28 años, utiliza una tobillera electrónica debido a una condena que cumple con arresto domiciliario en ese mismo departamento. Las autoridades no descartan que este hecho pueda estar relacionado con el ataque.

Viamonte al 7200, zona oeste de Rosario.

No se registraron detenciones inmediatas tras el incidente. La escena se preservó hasta que intervino la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las órdenes del Ministerio Público de la Acusación, para recabar rastros y recolectar pericias.

Vecinos del barrio Franchetti, en el sector oeste de Rosario, están conmocionados por lo sucedido. La balacera despertó alarmas sobre la inseguridad en una zona donde se supone que están bajo control judicial.

Mientras tanto, la fiscalía local continúa con la investigación del caso. Se espera que en los próximos días se puedan aportar más detalles sobre los móviles del ataque y si hay conexiones con el entorno judicial de la familia.

En lo que va del año, no se trata del primer episodio similar en Rosario. En julio, un adolescente de 13 años murió en una balacera en su casa y su primo de 8 años resultó gravemente herido.