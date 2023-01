Sufrió un infarto y gracias a Twitter encontró a quién lo ayudó: “En la ciudad de Messi y Di María amamos los finales felices”

El pasado 28 de diciembre, un conocido de Silvia López sufrió un infarto en las calles de Rosario, pero la historia terminó con una sonrisa gracias a la intervención de un “ángel” que le realizó maniobras de RCP y lo cuidó hasta que llegara la ambulancia. La mujer, agradecida por lo que pasó, usó sus redes sociales para dar con este héroe anónimo y lo encontró: se trata de un cirujano.

“Si sos médico y el 28 ibas por Maipú entre Córdoba y Santa Fe de Rosario, le hiciste RCP a una persona que se cayó, llamaste a la emergencia y cuidaste que no le robaran, te quiero decir que tuvo un infarto, LE SALVASTE LA VIDA y te lo quiere agradecer”, escribió López en su cuenta de Twitter y en poco menos de un día, la publicación se viralizó.

Pidió ayuda en Twitter para encontrar al médico que ayudó a un conocido en la calle cuando le dio un infarto. Foto: Twitter

Apareció el médico rosarino que ayudó a un hombre que sufrió un infato en la calle

Con el correr de las horas se supo que el médico en cuestión es Mariano Blanco, “cirujano del Sanatorio Británico, Director de una Carrera de IUNIR y músico”, detallaron en la red social del pajarito, y luego en Instagram, fue él quién lo confirmó. “Gracias a todos por los saludos, no tenía intención de comentar, porque lo que realmente importa es que el paciente se está recuperando”, comenzó diciendo.

Y al mismo tiempo, sumó más detalles de lo ocurrido: “Pero me veo obligado a decir que no estuve solo, hubo otro colega, sé que es pediatra y lamentablemente en la adrenalina del momento no pudimos intercambiar nombres. Y, por otro lado, hubo vecinos que se acercaron a ayudar y colaboraron entre llamadas al SIES o creando el espacio para que Miguel fuera atendido. Todos tuvieron un rol importante para cambiar el desenlace”.

Luego de conocer la identidad del “héroe sin capa”, Silvia expresó su alegría con otro tuit: “No solo comemos gatos o esquivamos balas. También somos solidarios como Mariano Blanco, que parece que es el médico y como cada uno de los que retuiteó esta búsqueda. En la ciudad de Leo y Ángel amamos los finales felices. VAMOS ROSARIO, mi ciudad. GRACIAS ENORMES”.