Subastan online un departamento en zona exclusiva de Rosario: cuánto cuesta y cómo ofertar

Una nueva oportunidad para inversores y compradores particulares se abrió en Rosario: Superbid, el reconocido marketplace de subastas online, puso a disposición un monoambiente en pleno centro de la ciudad con un valor base de 28 mil dólares. El remate ya está abierto y se extenderá hasta el 14 de agosto a las 16.

El departamento está ubicado en San Luis 555, a escasos metros del icónico Monumento a la Bandera, y posee una superficie total de 26 m². Se encuentra en el segundo piso de un edificio sin ascensor, al frente, y con balcón. Según informaron, el estado general del inmueble es muy bueno y actualmente está alquilado, lo que representa un ingreso asegurado para quien lo adquiera.

Oportunidad única de adquirir un departamento en Rosario

Las expensas mensuales ascienden a 27.000 pesos, una cifra baja si se tiene en cuenta la ubicación estratégica y el contexto del mercado inmobiliario. Además, el esquema impositivo es accesible, lo que refuerza su potencial como inversión.

Cómo participar de la subasta del monoambiente en Rosario que ya genera interés en todo el país

Participar de la subasta es sencillo: cualquier persona o empresa puede hacerlo registrándose en la plataforma de Superbid (www.superbid.com.ar) y completando la validación de usuario. Una vez habilitado, el participante puede ofertar en tiempo real desde cualquier lugar del país.

Entre las principales ventajas de este tipo de operaciones se destacan el acceso abierto y transparente, la posibilidad de conseguir inmuebles hasta un 40% por debajo del valor de mercado y el respaldo legal de martilleros públicos matriculados.

Otro punto destacado es la modalidad dinámica del cierre de subastas: si hay una oferta en los últimos minutos, el sistema extiende el tiempo automáticamente por tres minutos, permitiendo contraofertas y asegurando un proceso justo.

La subasta está siendo acompañada por visitas programadas al departamento. Quienes deseen conocer más detalles pueden comunicarse al (011) 5452-1337 de lunes a viernes de 9 a 18 hs o vía WhatsApp al (011) 5972-0949, disponible las 24 horas.

La propuesta ya generó interés en el mercado local y nacional por tratarse de una propiedad en una zona muy buscada, con renta inmediata y excelente proyección de valorización.