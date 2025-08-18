Sorpresa en Rosario: Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Ángel Di María, figura e ídolo de Rosario Central, abrió las puertas de su casa al influencer Santiago Maratea durante una visita que coincidió con una campaña solidaria y compartieron imágenes del encuentro en las redes sociales.

Maratea se encontraba en Rosario para apoyar una campaña de recaudación destinada a la construcción de una Sala de Día en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, destinada a pacientes oncológicos. Su presencia tenía por objetivo llevar un último impulso a la colecta, y encontró en Fideo un aliado.

Como gesto de reconocimiento y apoyo, Di María le entregó su camiseta de Rosario Central a Maratea e incluso se la firmó. La versión oficial, con el número 11 de Di María, ha despertado una fuerte demanda entre hinchas y coleccionistas; su precio ronda los 155 mil pesos, y hay expectativa por su disponibilidad en el club.

En un posteo en su cuenta de Instagram, Maratea dejó asentado el momento: “Un campeón del mundo y al mismo tiempo de las personas más sencillas que conocí. Gracias Ángel Di María y Jorgelina Cardoso por recibirme en su casa, fue un placer enorme".

🤳🏻 Santi Maratea vivió un momento inolvidable: visitó en su casa a Angelito Di María. No solo charlaron y se sacaron una foto, sino que también se llevó de recuerdo una camiseta firmada por el campeón del mundo.



✍️ Junto al video y la imagen, Maratea escribió:

“Un campeón del… pic.twitter.com/a22z4M5ZOL — Diario La Capital (@lacapital) August 18, 2025

Desde su regreso al fútbol argentino vistiendo los colores de Central, Di María ha protagonizado momentos emotivos con los hinchas. Esta acción refuerza esa cercanía y pone foco en su rol como referente sociocultural, más allá del campo de juego.

El comentario de Jorgelina Cardoso que generó la risa de sus seguidores

Aunque no fue la protagonista exclusiva de la reunión, la esposa del futbolista se robó la atención en las redes sociales por su particular look.

Jorgelina Cardoso recibió al influencer con total naturalidad y comodidad: usando medias y chanclas, dejando en claro que se encontraba en su casa relajada y disfrutando junto a su familia.

Lejos de avergonzarse, la rosarina comentó la publicación de Maratea en Instagram con risas: "Un gusto tenerte en casa Santi 🤗 Las chanclas y medias 😂“. ”Sos lo más", “Sos bella” y “Te amamos así como sos”, le escribieron los seguidores evidenciando su apoyo.