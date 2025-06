Hace algún tiempo, Darío Benedetto había dicho que no jugaría en otro club de Sudamérica que no fuera Boca. Sin embargo, su nivel decayó bastante en los últimos años y ahora aceptó la propuesta de un equipo del fútbol local que no es el Xeneize.

Benedetto sorprendió al mundo del fútbol argentino al acordar su llegada a Newell’s Old Boys. El exdelantero de Boca, de 34 años, acordó para convertirse en el nuevo goleador del equipo rosarino en lo que será una de las incorporaciones más resonantes del mercado local.

Benedetto pasó por Querétaro.

Según informaron, Benedetto llegó a un entendimiento con la dirigencia leprosa en las últimas horas. Luego de su desvinculación de Boca, el atacante buscaba una nueva oportunidad en el país y finalmente se inclinó por el proyecto deportivo que lidera Cristian Fabbiani.

El arribo de Benedetto se da en un contexto de renovación para el club del Parque Independencia, que busca dar un golpe de efecto de cara a la segunda mitad del año. El “Pipa” ocupará un rol clave dentro del plantel, aportando experiencia y jerarquía a una delantera que necesitaba potencia goleadora.

El delantero está con el pase libre tras rescindir con Olimpia de Paraguay y en Newell’s firmará un contrato por 12 meses.

La confirmación oficial se espera en los próximos días, cuando el jugador arribe a Rosario para realizarse los estudios médicos y sumarse a la pretemporada. En redes sociales, muchos hinchas ya expresaron su entusiasmo por la llegada del exjugador de la Selección argentina.

El delantero, que también jugó en el Olympique de Marsella, América de México y Elche de España, acumula más de 130 goles en su carrera profesional. Sin embargo, no convierte desde hace 15 meses: su último gol fue en Boca, ante Tigre, el 24 de febrero de 2024.

El Ogro fue confirmado por Newell's por un año más.

Con este movimiento, Newell’s demuestra que va con todo en el mercado y que buscará ser protagonista en los torneos venideros. Benedetto, por su parte, tendrá la oportunidad de reinventarse y dejar su huella en otro de los grandes del fútbol argentino.