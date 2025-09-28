Soledad Pastorutti volvió a ser tema de conversación por un intercambio con seguidores en X luego de que enfrentara críticas sobre su alimentación. La cantante de Arequito fue categórica al revelar que no padece celiaquía, sino que su caso se trata de intolerancia al gluten.

La artista recibe constantes elogios por su escultural figura incluso comparte secretos de entrenamiento y cuidados en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez el mensaje enviado por un usuario cuestionó su alimentación y la enfrentó con una situación en la que tuvo que realizar una importante aclaración.

Soledad Pastorutti

El ida y vuelta arrancó cuando le consultaron si aceptaba llevar “torta sin TACC”. A partir de esa mención surgieron críticas y recordatorios de momentos en La Voz Argentina en los que se la vio probando comidas tradicionales, como empandas. Entonces la Sole eligió contestar sin polémica y explicó cómo gestiona su dieta.

Un usuario criticó la alimentación de la Sole y ella salió al cruce.

“Puedo hacer algunas pocas excepciones para no despreciar”, escribió. Con esa frase, la artista buscó darle contexto a su conducta en situaciones sociales o de trabajo y, al mismo tiempo, evitar malentendidos sobre su salud. El recorte se replicó en redes y potenció la discusión.

Con la publicación intentó ordenar un punto clave que incluso despierta confusión en la sociedad: la celiaquía y la intolerancia al gluten no son lo mismo. Mientras la primera exige exclusión total por indicación médica, la segunda admite márgenes que cada persona administra de acuerdo con su tolerancia.

La respuesta también funcionó como mensaje para su audiencia digital: con su explicación, la artista también pidió de manera implícita más compasión y menos críticas.