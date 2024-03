Sergio Berni habló de la posible intervención militar en Rosario: “Es perder el tiempo”

El senador y ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, opinó sobre la ola de crímenes y violencia en Rosario y la posible colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en caso que se lo facultara la Ley de Seguridad Interior y sentenció: “No tienen ni idea de lo que tienen que hacer”.

“Esto es tan estúpido como pensar que un maestro puede suplantar a un médico en el hospital por el solo hecho de que los dos usan guardapolvo blanco. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto”, sostuvo el ex funcionario de Axel Kicillof al ser consultado en un programa radial el martes por la mañana.

Y agregó: “Ni siquiera tienen la capacidad logística que creen tener. No conocen la inteligencia criminal ni cómo moverse en estos barrios porque no fueron entrenados para eso. Es perder el tiempo”.

Para Berni, la solución está en “acudir a los especialistas”. En este sentido, recordó que incluso entre los propios integrantes de las FFAA hay reticencia para apostarse en Rosario y analizó: “Cuando un soldado entra al campo de batalla sin voluntad, es una baja cantada”. En el mismo sentido, opinó: “No fueron entrenadas para eso; si es por eso, también podemos llevar a los Bomberos”.

No obstante, aclaró que se comunicó con Patricia Bullrich y puso a disposición los recursos necesarios para la crisis de seguridad en Rosario. Aunque también remarcó: “no es solo de Rosario, sino que es de toda la Argentina porque lo que no se soluciona se esparce como mancha de aceite, se expande con un efecto amplificado”.

berni comparó a rosario con méxico

El legislador provincial hizo una importante comparación entre la situación criminal en México y la rosarina, calificando esta última de “una precariedad muy importante”.

En este contexto, enfatizó con que el gatillero que disparó contra Bruno Bussanich, el playero asesinado en zona oeste el domingo a la madrugada, cometió el crimen en ojotas: “Nadie profesional va a llevar adelante una actividad de esa manera en ojotas. Eso muestra la precariedad de lo que estamos enfrentando”.

Para Berni, el origen de la situación crítica en Rosario y la región tiene como subtrama el cambio de gobierno: “Cambian las formas, van los gendarmes, vuelven los gendarmes, y si las políticas públicas no tienen continuidad estas son las consecuencias”.