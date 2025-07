Se viralizó un emotivo mensaje de Locomotora Oliveras antes de morir: “Para ser feliz hay que...”

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras generó una profunda tristeza en el mundo del deporte y el espectáculo argentino y esto se vio reflejado en las redes sociales, donde los usuarios replicaron cientos de mensajes de superación y aliento que la exboxeadora dejó a lo largo de su vida.

En medio del dolor por su partida, un video inédito comenzó a viralizarse este lunes: en él, la exboxeadora le dejó un mensaje a los participantes de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi en la pantalla de El Trece.

Locomotora Oliveras

“Tienen que luchar, pelear kilo contra kilo. No aflojen. Acá no existe el ‘no puedo’. Todo en la vida tiene solución”, se escucha decir a la ex deportista en su visita al ciclo en mayo pasado, apenas dos meses antes de sufrir el ACV isquémico que la llevó a la muerte.

Luego, continuó alentándolos a hacer actividad y buscar su plenitud física: “Luchá, levantate que vos podés. Para ser feliz hay que poner huevo, garra y corazón“. “Buscá ese sueño que te movilice, porque el que lucha gana. El único campeón es que se levanta una y mil veces”, reflexionó la seis veces campeona del mundo.

El día que le preguntaron sobre la muerte a Locomotora Oliveras: cuál fue su tajante respuesta

Mientras el país lamenta la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, se viralizó en redes sociales un impactante video de archivo en el que la exboxeadora habló abiertamente sobre la muerte, el dolor y su filosofía de vida. El material resurgió en medio de la profunda conmoción por su muerte, tras estar dos semanas internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen, en Santa Fe.

El video corresponde a una entrevista realizada en abril de 2021 en el programa de Alejandro Fantino en ESPN. En un tono motivacional, fiel a su estilo frontal y combativo, Oliveras reflexionó sobre la vida y la muerte con una sinceridad que, vista hoy, conmueve aún más.