¿Se termina la propina en la Terminal de Rosario? Maleteros ahora exigen cobrar un canon fijo por bolso

El tradicional paisaje de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” de Rosario está a punto de cambiar para siempre. Los maleteros, que históricamente subsistieron gracias a la moneda que el pasajero decide entregar, han dicho basta. A través de una iniciativa formal, los trabajadores buscan jubilar la propina y reemplazarla por un canon fijo y obligatorio, una medida que ya genera chispazos entre los usuarios y las empresas de transporte.

Terminal Rosario

La propuesta surge de la necesidad de regularizar una actividad que hoy se encuentra en un limbo legal y económico. Según explicaron desde el sector, el esquema de “lo que usted quiera” se volvió insostenible frente a la inflación y la caída del consumo. Con este nuevo canon, cada persona que despache equipaje en la bodega de un micro deberá abonar un monto preestablecido, transformando la histórica colaboración en un pago por servicio de carga.

Desde la Cooperativa de Maleteros aseguran que esta medida no es un capricho, sino la única vía para garantizar un ingreso digno y cobertura social para los más de 60 trabajadores que cumplen funciones en las plataformas. Argumentan que el sistema de propinas los deja desprotegidos ante viajes donde nadie aporta, a pesar del esfuerzo físico que implica cargar bultos pesados durante jornadas que no distinguen feriados ni climas extremos.

Colectivos en la Terminal de Ómnibus de Rosario

El proyecto ya aterrizó en los despachos oficiales y busca que el canon sea transparente y esté regulado por la administración de la Terminal. De implementarse, el pasajero sabría de antemano cuánto debe pagar al llegar a la plataforma, evitando la incomodidad de buscar cambio o negociar el valor del servicio en el momento de la partida o el arribo a la ciudad.

Como era de esperarse, la noticia no tardó en encender el debate. Por ahora, la implementación del canon depende de una serie de reuniones entre el municipio, el Concejo y las empresas de transporte. Mientras tanto, en las plataformas de la terminal, los maleteros siguen recibiendo el billete de cien pesos o la moneda sobrante, pero con la mirada puesta en un cambio de paradigma que podría marcar un antes y un después en el transporte de larga distancia de la región.