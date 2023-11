Se suspende el encuentro: ¿por qué Leda no estará en la exRural el 7 de noviembre?

Este viernes se informó a través de las redes sociales que el encuentro de Leda el próximo martes 7 de noviembre, en la exRural, queda suspendido. Desde la comunidad Soplo de Dios Viviente destacaron que solo por este martes y por única vez ya que las actividades que se desarrollarán en la ciudad no garantizan óptimas condiciones para el encuentro.

Por qué suspendieron el encuentro de Leda del 7 de noviembre

Luego, el grupo realizó una conferencia de prensa para dar más detalles y explicaron que la Fiesta de las Colectividades los obliga a suspender el encuentro presencial de la próxima semana, y destacaron que Leda no va a estar en la zona para que los fieles no acampen.

El aviso por la suspensión del encuentro de Leda. Foto: Instagram

“Este martes no vamos a poder estar en la Rural por compromisos de agenda de la Municipalidad, luego se retomarán los encuentros”, comenzó diciendo Nancy, colaboradora de Leda. Y al mismo tiempo, destacó la ayuda que reciben por parte de las autoridades.

Cientos de personas hicieron fila para entrar al encuentro espiritural organizado por Leda Bergonzi en la ex Rural de Rosario. Foto: @mumiyadanza

“Estamos profundamente agradecidos con la Municipalidad y su intendente, Pablo Javkin, por este predio, ya que teniendo planificada una agenda cultural, nos cedieron este lugar debido a la convocatoria de Leda”, señaló y destacó que Leda va a estar orando por todas las cartas y pedidos que llegan, pero no en el predio de la exRural.

E insistió: “No vengan a acampar estos días, no va a estar Leda y no va a poder garantizarse la seguridad”. Luego de que pase esta fiesta tan convocante en Rosario, los encuentros retomarán su día y formato habitual.

Cuándo se muda Leda al Metropolitano

Al mismo tiempo, se supo que falta poco para que los encuentros cambien de “dirección”, ya que en octubre le ofrecieron el Metropolitano. Y en medio de la conferencia de prensa, detallaron que se mudan el 26 de diciembre próximo al predio del shopping Alto Rosario.