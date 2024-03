Sastre: con voto unánime, concejales rechazaron declarar el “Día del varón”

Un hecho político insólito sucedió este jueves en la localidad santafesina de Sastre: el Concejo trató y rechazó de forma unánime un proyecto enviado por la intendenta María del Carmen Amero para declarar el “Día del varón”.

La iniciativa, que había sido enviada por el Ejecutivo local respondiendo a una solicitud de la iglesia local, tenía como objetivo “promover modelos masculinos positivos, claros y valorables que se inspiren en las virtudes de San José, como la honestidad, el amor al trabajo, la fe, la justicia, la obediencia, la castidad y la humildad” y ponía fecha de celebración al 19 de marzo.

No obstante, los ediles locales rechazaron con contundencia la propuesta, al considerarla carente de relevancia. En ese sentido Alexis Astrada, uno de los concejales oficialistas expresó: “Estamos resolviendo problemáticas reales. Esta era una propuesta que no le iba a modificar nada a la sociedad”.

En ese contexto, habló de una delicada problemática sanitaria: “Hoy hay mucha preocupación con lo que está sucediendo con el dengue. Es un tema delicado y lo estamos trabajando de forma urgente. Hemos aprobado un Plan Integral para combatirlo, proyecto que presentó el concejal Sergio Balbi. No veo que esa iniciativa sea un tema de necesidad para resolver. A los vecinos no le cambia la calidad de vida si existe o no el Día del Varón”.

No es la primera vez que Amero queda envuelta en la polémica. En 2021, la actual mandataria local había utilizado sus redes sociales para reivindicar a Jorge Rafael Videla, cabeza del último golpe de Estado de 1976. No obstante, luego de recibir un repudio generalizado por los dichos volcados en Facebook, la mujer dijo que le habían hackeado la cuenta.

“6% de pobreza con Videla, cero drogas, cero motochorro, en la facultad se estudiaba, te pedía el DNI en la calle y seguías, nunca me bajaron de un colectivo a punta de escopeta, la puerta de calle no llevaba llave”, decía el posteo que compartió Amero en aquella ocasión, aunque luego se desprendió de lo escrito.