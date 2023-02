“Rosario Sangra”: Convocan a una concentración en el Monumento a la Bandera contra la inseguridad

En medio de una ola de violencia sin límites, organizaciones de familiares y víctimas de la inseguridad en Rosario convocan a una concentración en el Monumento a la Bandera este miércoles a las 20 horas bajo el lema “Rosario sangra, Rosario quiere paz, Rosario quiere vida”.

La convocatoria fue acordada por la entidad organizadora el miércoles pasado, luego del acampe de casi dos días que se llevó a cabo frente a sede de Gobernación para pedir justicia por las víctimas de la violencia en la ciudad. Cabe recordar que el intendente Pablo Javkin, el ministro de Seguridad de Santa Fe Claudio Brilloni y Omar Perotti recibieron en esa ocasión a algunos representantes de la organización.

“Hoy, a las 20, vamos a convocarnos en el Monumento sin distinciones partidarias, luciendo remeras negras y portando banderas argentinas. Necesitamos que el Estado responda, que la clase política se siente a una mesa de discusión y llegue a un acuerdo en este tema. Pedimos que se invierta en seguridad, en tecnología y medios de investigación”, explicó en LT8, el referente de Familiares y Víctimas de la Inseguridad Ezequiel Lowden.

¿Por qué la convocatoria?

Entre las razones por las que se decidieron a organizar y la convocatoria y hacer visible las problemáticas que atraviesan, Lowden sostuvo: “No hay respuestas en las investigaciones. No hay detenidos, porque no hay cámaras, ni tecnología que esté a la altura de las circunstancias en esta ciudad. En otros lugares del país hay un gran aporte de la tecnología para detectar a delincuentes. Lamentablemente, en Rosario eso no pasa”.

“Tenemos que ser los familiares y las víctimas muchas veces los que salimos a hacer de jueces, fiscales o abogados. Todo esto suma al descontento de toda la sociedad que ve la impunidad con que se cometen delitos y que no recibe respuestas”, agregó.