Rosario Central vs Boca por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Rosario Central se prepara para enfrentar este domingo a Boca Juniors en uno de los clásicos más esperados del Torneo Clausura. El partido aparece con todos los condimentos: la presencia de dos figuras en el campo, historia, expectativa y algunos interrogantes tácticos.

El Xeneize llega con una racha positiva: viene de tres victorias consecutivas en liga, lo que le permitió trepar posiciones y ponerse cerca de los punteros del grupo. No obstante, hay preocupación por la salud de su arquero titular. Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo derecho y quedó descartado para este choque.

Di María y Paredes, picantes en la previa de Central vs Boca.

En su lugar, será Leandro Brey quien ocupe el arco. Para el juvenil arquero, será una gran oportunidad de mostrarse en un estadio complicado donde la presión de la hinchada rival suele pesar.

Rosario Central, por su parte, mantendrá a Ángel Di María como su emblema ofensivo. El Fideo será clave para generar peligro por las bandas, conectar con sus compañeros y provocar desequilibrios frente a la defensa xeneize.

Boca visita a Rosario Central

Leandro Paredes, por Boca, llega tras cumplir su fecha FIFA con la Selección Argentina. Su rol en el mediocampo de Boca será crucial para frenar las proyecciones ofensivas de Central y distribuir el juego en momentos clave.

El técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, sigue recuperándose de una infección urinaria. Aunque regresó a los entrenamientos y apareció ante la prensa, no está confirmado si estará presente en el banco durante el clásico.

Para Central, el desafío es mantener su invicto de local: no pierde en casa desde el 18 de mayo frente a Huracán y buscará sostener esa condición ante un Boca renovado que intentará imponer su experiencia.

La previa ya generó ruido. Boca fue recibido entre aplausos ayer por la hinchada rosarina, y Russo fue ovacionado al llegar al hotel. En este clásico, cada gesto y cada jugada puede pesar más.

Posible formación de Rosario Central vs Boca

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Posible formación de Boca vs Rosario Central

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Rosario Central vs Boca por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

El encuentro se disputará desde las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito con el arbitraje a cargo de Facundo Tello.

El encuentro podrá verse por TNT Sports Premium y para muchos hinchas será una cita imperdible, no solo por los puntos, sino por el prestigio que tiene ganarle a Boca en Rosario.