Rosario Central presentó oficialmente su nueva tercera camiseta, la equipación alternativa para 2025, que vestirá Ángel Di María en los partidos especiales. La marca fabricante es Le Coq Sportif, que ya había asumido como proveedor del club este año.

El diseño incluye una camiseta de color blanco con vivos en azul y amarillo, completada con short y medias a tono. Estará disponible en versiones PRO, que es la misma que usan los jugadores profesionales, y FAN, orientada a hinchas, en talles para hombres, mujeres y niños.

Rosario Central presentó su nueva camiseta.

El precio sugerido para la versión PRO es $149.900, tanto en tiendas oficiales como distribuidores autorizados. La versión FAN suele tener un costo menor: $114.900.

Todos los productos tienen impuestos nacionales incluidos, y se ofrecen formas de pago en cuotas. En el caso de la alternativa blanca (versión alternativa pro), Solo Deportes informa que se podrá pagar en tres cuotas sin interés, con un costo total de $149.900.

El escudo del club aparece estampado, no bordado, y empresas como los sponsors están presentes con logos impresos. También se destaca el tejido de poliéster jacquard, que mejora la transpirabilidad, y detalles técnicos como material TPU para el logo y otras aplicaciones.

Además, la camiseta PRO se presenta como la misma que usarán los jugadores en cancha; mientras que la FAN ofrece la estética con menor costo, pensada para uso cotidiano.

Para quienes quieran hacerse con ella, los canales de venta oficiales serán: locales de Rosario Central, tiendas deportivas autorizadas de Le Coq Sportif y distribuidores online. Las versiones físicas estarán disponibles directamente en Rosario, con atención especial en sucursales centrales.

También, el club informó que habrá distribución nacional: los comercios habilitados fuera de Rosario comenzarán a recibir stock en los próximos días, y la tienda online de Le Coq Sportif ofrece envío a todo el país con tarifas que varían según la región