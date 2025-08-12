Rosario alcanzó las 26 muertes por fentanilo contaminado: la crisis sanitaria que sacude al país

Rosario atraviesa una emergencia sanitaria sin precedentes debido al aumento de muertes asociadas al consumo de fentanilo contaminado. Según el juez federal Ernesto Kreplak, las víctimas fatales en la ciudad ascienden a 26, lo que representa una parte significativa de las 76 muertes confirmadas en todo el país.

La mayoría de estos decesos se registraron en sanatorios privados, específicamente en el Hospital Italiano y el Sanatorio Parque, ambos ubicados en Rosario. Las víctimas recibieron dosis de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes, lo que generó infecciones graves y, en muchos casos, fatales.

Ernesto Kreplak actualizó la cifra de víctimas fatales por fentanilo contaminado.

La investigación judicial ha identificado que los lotes de fentanilo involucrados en estas muertes son el 31.202 y el 31.244, fabricados por el laboratorio HLB Pharma. Estos lotes fueron distribuidos a más de 200 establecimientos sanitarios en todo el país, lo que ha generado una preocupación generalizada sobre la seguridad del suministro de medicamentos en el sistema de salud argentino.

Además de las muertes confirmadas, se han reportado más de 50 casos de infecciones graves asociadas al uso de este fentanilo contaminado, lo que eleva aún más la alarma sanitaria.

El laboratoriio HLB Pharma, tras la clausura de la Anmat. (Gentileza Clarín/Luciano Thieberger)

Las autoridades sanitarias nacionales, a través de la ANMAT, han suspendido la distribución de los lotes afectados y han instado a los profesionales de la salud a extremar las precauciones al administrar medicamentos a los pacientes. Sin embargo, la magnitud de la crisis ha generado dudas sobre la eficacia de las medidas preventivas implementadas hasta el momento.

La comunidad rosarina se encuentra consternada por la tragedia, y organizaciones civiles han solicitado mayor transparencia en la información proporcionada por las autoridades y una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. Familias afectadas han expresado su dolor y exigen justicia por la pérdida de sus seres queridos.

En respuesta a la crisis, el gobierno provincial ha anunciado que se constituirá como querellante en la causa judicial, aunque aún no se han iniciado formalmente los trámites correspondientes.