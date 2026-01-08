Rompió el silencio con el influencer rosarino Rami Bilbao: el triste testimonio de Germán González sobre el abuso que sufrió en el orfanato

Germán González, el joven que saltó a la fama en redes sociales por mostrar con una mirada resiliente su vida dentro de un orfanato, se convirtió en un símbolo de superación para miles de personas. Detrás de los videos que habitualmente comparte, se esconde una realidad mucho más dolorosa y que finalmente decidió sacar a la luz en el programa “Divas Diary”, el programa conducido por el Rami Bilbao, el influencer y tiktoker rosarino que saltó a la fama por ser el vecino de Messi en Funes.

Captura de pantalla.

El vínculo entre Germán González y María Becerra

Los videos de Germán consiguen miles de reproducciones y de mensajes, pero el que le dejó la cantante en el 2024 fue sin dudas el más especial. Hace dos años se hizo viral un video de González en el que mostraba su cambio de vida cuando cumplió 18 años y dejaba el orfanato en el que había vivido siempre.

“Mi último cumpleaños viviendo en un orfanato”, decía el video. Como era de esperar, las publicación de Germán tuvo muchos likes y mensajes, entre los que se destacó el de María Becerra, quien le brindó todo su apoyo: “Te deseo lo mejor, llegó el día. Vengo siguiendo tus videos hace un tiempo y te agarré un re cariño. Te mereces ser feliz. Transmitís una energía muy linda”, fue el mensaje que le dejó la cantante. Y él le respondió que “gracias, te quiero muchísimo”.

Revelaciones en “Divas Diary”: una infancia marcada por un hecho traumático

El punto de quiebre se produjo durante su reciente participación en el programa de streaming conducido por el rosarino Ramiro Bilbao. En un clima de confianza y respeto, el influencer se alejó por un momento de su contenido habitual para relatar el episodio de abuso que habría sufrido durante su niñez en la institución. El testimonio, cargado de valentía, impactó de lleno en los espectadores, quienes inundaron las redes con mensajes.

“Yo en el hogar sufrí un abuso de parte de un operador, a los 12 años’, contó Germán. Según su relato, el sistema de protección falló, ya que la directora de la institución no le habría creído ni le habría brindado la contención necesaria ante semejante denuncia. Además, González detalló que el acusado ya no forma parte del personal del hogar, aunque aclaró que su salida no se debió a una sanción o despido, sino a que el hombre decidió renunciar por cuenta propia.