Revelaron la exorbitante cifra que cobra Mauro Icardi en el Galatasaray

El presente de Mauro Icardi en el Galatasaray ha dejado de ser una cuestión puramente deportiva para convertirse en un dilema financiero de alto impacto. Recientemente, trascendió que el delantero argentino percibe una suma anual de 10 millones de euros, una cifra que ha sido calificada como “escalofriante” y “obscena” en diversos medios de comunicación. Este contrato, que lo sitúa como uno de los futbolistas mejor pagados de la liga turca, vence oficialmente el 30 de junio de 2026, pero la dirigencia ya ha comenzado a mover sus fichas.

Mauro Icardi. Foto: captura pantalla Instagram.

La situación del atacante dio un vuelco tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en noviembre de 2024, lo que lo mantuvo alejado de las canchas por un largo periodo. Ante esta inactividad y la llegada de otras figuras como Victor Osimhen, el club de Estambul ya no está dispuesto a sostener un salario tan elevado por un solo jugador. Por este motivo, las autoridades le han presentado un borrador de renovación que incluye una rebaja salarial del 50%.

Entre el amor de la hinchada y el ajuste económico

Si el futbolista decide aceptar la propuesta, su sueldo pasaría de los 10 millones actuales a 5 millones de euros netos por temporada. Esta oferta contempla una extensión del vínculo por dos años adicionales, aunque el segundo de ellos quedaría sujeto a una cláusula opcional de rendimiento. A pesar del fuerte ajuste, los allegados al club aseguran que Icardi sigue siendo el máximo referente ofensivo y capitán del equipo tras la partida de Fernando Muslera, lo que genera una presión extra por parte de la afición para que se quede.

El debate sobre su continuidad también se alimenta de los constantes escándalos extrafutbolísticos y su situación sentimental, factores que los dirigentes turcos evalúan con cautela a la hora de comprometer el presupuesto del club. Sin embargo, su efectividad goleadora sigue siendo indiscutible: Icardi ha demostrado ser el jugador más efectivo del plantel, anotando un gol cada 79 minutos en la liga, una estadística que lo mantiene con vida en las negociaciones a pesar del contexto adverso.

¿Un posible regreso a la Argentina o destino exótico?

El escenario actual abre la puerta a diversas especulaciones sobre su próximo destino si no llega a un acuerdo en Turquía. Aunque han surgido rumores que lo vinculan con un posible retorno a la Argentina para jugar en River o Newell’s, las cifras que maneja el delantero resultan imposibles de costear para cualquier club local. Otros mercados como Qatar y Arabia Saudita aparecen en el horizonte como los únicos destinos capaces de igualar o superar su salario actual de 10 millones, algo que el jugador ha descartado hasta el momento para priorizar su vida en Estambul.

Mauro Icardi

El mes de enero será clave para definir el destino del goleador. Mientras el Galatasaray intenta ajustar el presupuesto, Icardi deberá decidir si acepta el nuevo rol con un sueldo reducido o si apuesta por un nuevo desafío profesional. Lo que es seguro es que el “clan Icardi” vuelve a estar en el centro de la escena, demostrando que su nombre sigue cotizando en bolsa, incluso cuando su futuro parece estar colgando de un hilo en tierras turcas.