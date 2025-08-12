¿Quién ganará el clásico rosarino? La inteligencia artificial ya predijo cuál es el favorito

El sábado 23 de agosto, Rosario volverá a vibrar con uno de los partidos más apasionantes y esperados del fútbol argentino: el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. El duelo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito a las 17:30 y genera gran expectativa entre los fanáticos de ambos equipos.

Una predicción realizada por inteligencia artificial, que analiza estadísticas históricas, rendimiento reciente, localía y otros factores, coloca a Rosario Central como el favorito para quedarse con la victoria. En los últimos cinco clásicos, el equipo canalla ganó cuatro y empató uno, sin que Newell’s haya logrado imponerse en ese período.

Rosario Central se quedó con la victoria en el último clásico disputado.

La localía será una ventaja importante para Rosario Central, que contará con el apoyo masivo de su hinchada en un estadio que siempre se convierte en un verdadero fortín para el equipo. Además, la inteligencia artificial señala la mayor regularidad del equipo canalla en sus últimos encuentros oficiales como un punto clave para este pronóstico.

El clásico rosarino está cargado de historia y de momentos inolvidables que quedaron para siempre en la memoria de los seguidores. Por eso, aunque las estadísticas favorezcan a Rosario Central, en el clásico cualquier detalle puede cambiar la historia.

Newell's culmina su participación en el cuadrangular International Football Cup en México.

Watson en el partido entre Rosario Central y San Martín de San Juan. (Fotobaires).

La motivación y la intensidad serán factores fundamentales para ambos equipos, que saben que un clásico va mucho más allá de los puntos y el torneo: es una cuestión de orgullo, historia y pasión.

De esta manera, pese a que la inteligencia artificial apueste por Rosario Central como favorito, los hinchas de Newell’s confían en que la garra y la mística de su equipo les permita dar la sorpresa y celebrar en el Gigante de Arroyito.