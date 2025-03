Quién es Jorgelina Cardoso, la esposa y defensora acérrima de Ángel Di María

“Le mandé un mensaje pidiéndole que vuelva a Rosario Central”, reveló Jorgelina Cardoso sobre el primer contacto con el futbolista Ángel Di María por Messenger, allá por el 2009.

Los dos rosarinos se conocían ya que la prima de Fideo había ido al colegio con ella y ofició de celestina para que comenzaran a hablar. A partir de ese momento, se inició una linda historia de amor que fue consolidándose con los años y que dio su fruto: Mía y Pía, las dos hijas de la pareja.

Además de ser la esposa de uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina, Jorgelina Cardoso logró ganarse el cariño de los argentinos que le envían amorosos mensajes a través de las redes y elogian constantemente la familia que formó.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso viajaron a Dubai con sus hijas Mía y Pía.

Pese a tener un perfil bajo, esta rosarina supo ser el centro de atención de los medios de comunicación: se convirtió en una defensora acérrima de su esposo contestando críticas con firmeza, especialmente en momentos en que Di María atravesó dificultades en su carrera deportiva.

A lo largo de su relación, Jorgelina ha sido el apoyo incondicional de Ángel, especialmente en momentos clave de su carrera deportiva, como en la obtención de la Copa América 2021. Juntos, han logrado mantener una familia unida y equilibrada, en la que cada miembro tiene su espacio y su rol.

¿Cómo fue la historia de amor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso?

Cuando recibió el mensaje de Jorgelina, Ángel Di María atravesaba su segunda temporada en Europa y la charla por Internet dio buenos resultados. Sin embargo, decidió enviarle un “ultimátum” a su futura esposa, que todavía no quería irse del país.

“Te espero hasta agosto y si no, chau”, escribió el exfutbolista de Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) desde Lisboa. La rosarina consideró que no había mejor opción: “Me apuró y me fui”.

Ángel Di María se consagró bicampeón de la Copa América y festejó junto a su esposa Jorgelina Cardoso.

Desde entonces, la vida de Jorgelina cambió muchísimo. “Me gusta la velocidad. Antes de conocer a Ángel tenía moto, después ya no pude”, le comentó a Marley mientras se preparaban para un paseo en lancha por el río Hudson.

Durante la etapa preliminar de la relación, Di María convenció a su novia de que no era como cualquier futbolista. Una de las pruebas más contundentes la dio cuando fue a buscarla a un boliche mientras estaba con sus amigas. “Yo soy diferente”, le decía entonces.

¿Cuándo se casaron Ángel Di María y Jorgelina Cardoso?

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso se casaron el 30 de julio de 2011 en Rosario. El jugador había terminado su primera temporada en el Real Madrid y volvió a la Argentina con su pareja para celebrar la boda, impulsando luego a que su amigo Lionel Messi siguiera el mismo camino junto a Antonela Roccuzzo.