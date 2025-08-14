Luego de retirarse de la Selección Argentina tras la Copa América 2024, Ángel Di María sorprendió en medio de una entrevista al señalar a quien considera su sucesor natural en el combinado albiceleste. “Tiene una calidad increíble”, afirmó el exextremo, quien ya había anunciado su retiro del seleccionado nacional.

El apuntado en cuestión es Facundo Buonanotte, de apenas 20 años, que dio sus primeros pasos en Rosario Central y debutó oficialmente con el seleccionado en marzo de 2024 en un partido ante El Salvador, compartiendo campo con Di María. Desde entonces, su talento ha sido destacado por varios de los grandes referentes de la Albiceleste.

Facundo Buonanotte.

Ese respaldo público de “Fideo” no pasó desapercibido en Europa: varios clubes del Viejo Continente ya habrían activado su radar para hacerse con los servicios de Buonanotte, según reportes deportivos.

Di María maneja una autoridad moral inquebrantable en el plantel: su historia y logros lo convierten en figura referente dentro y fuera de la cancha. Que él elija a un futbolista como Buonanotte rompe pronósticos y amplifica las expectativas sobre el juvenil.

Facundo Buonanotte celebró con el Leicester (Prensa)

Buonanotte actualmente milita en Leicester F. C. de la Championship, cedido a préstamo por Brighton & Hove Albion F. C, donde ya hace ruido por su habilidad, visión de juego y capacidad para resolver en ataque. Esa combinación parece atraer la atención europea, que siempre está atenta a promesas nacionales.

La posible transferencia, según fuentes del mercado, podría llegar desde dos clubes de primer nivel en Europa, uno de los cuales sería el Borussia Dortmund, conocido por apostar por jóvenes talentos sudamericanos.

Facundo Buonanotte y la ilusión de sumarse a la selección mayor (AFA)

Para el joven delantero, esta luz de atención no solo representa un desafío deportivo: podría marcar el inicio de una carrera internacional trascendental con mucho brillo en el Viejo Continente.