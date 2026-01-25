Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmueve a Santa Fe

La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue torturado y asesinado en diciembre pasado, ha tomado un rumbo determinante. Por orden del fiscal Francisco Cecchini, las autoridades procedieron a la detención de la madre de la exnovia de la víctima. Esta mujer es señalada como una pieza clave en el rompecabezas judicial, bajo la fuerte sospecha de haber actuado como autora intelectual o colaboradora necesaria en el atroz crimen que sacudió a la capital provincial.

Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: cae una adolescente y crece la hipótesis de una emboscada fatal.

El caso ha generado una indignación social sin precedentes, alimentada por la filtración de un video que registra las torturas y el momento del homicidio. Jeremías fue visto por última vez el 18 de diciembre, caminando junto a su entonces novia hacia lo que terminó siendo una emboscada fatal. El informe forense reveló una saña indescriptible: el cuerpo del menor presentaba un total de 23 heridas cortopunzantes, confirmando que fue sometido a un sufrimiento extremo antes de morir.

La hipótesis de la entrega y el rol de los menores

La principal línea investigativa sugiere que la joven de 16 años, quien ya se encuentra bajo custodia, pudo haber “entregado” a Jeremías para que fuera atacado por el grupo. En la escena del crimen, ubicada en un galpón frente a la cancha auxiliar del Club Colón, habrían participado otros dos adolescentes de apenas 14 años. Aunque estos últimos ya fueron identificados por la policía, la ley vigente obligó a que fueran restituidos a sus familias por ser considerados no punibles debido a su edad.

Jeremías Monzón.

Actualmente, el foco de los peritos está puesto en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los recientes allanamientos. Estos dispositivos son considerados la prueba reina para confirmar el grado de responsabilidad de la mujer detenida y desentrañar las comunicaciones previas al ataque. La Justicia busca determinar si existió una planificación previa coordinada entre adultos y menores para terminar con la vida de Monzón de una manera tan violenta y organizada.

Impacto político y el debate por la imputabilidad

Este crimen ha trascendido las crónicas policiales para instalarse en el centro del escenario político nacional. La brutalidad del hecho y la participación de menores de edad han reavivado con fuerza el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. La gravedad de la situación escaló a tal punto que se confirmó que la senadora Patricia Bullrich recibirá a los familiares de la víctima en los próximos días, buscando dar impulso al proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

Mientras la familia de Jeremías exige justicia y una reforma legislativa profunda, la comunidad santafesina permanece en vilo a la espera de las audiencias imputativas. El hallazgo del cuerpo el pasado 22 de diciembre marcó el inicio de un proceso que hoy, con la detención de una adulta, busca desarmar una trama de odio y complicidad familiar que terminó con la vida de un adolescente.