Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de Milagros, la adolescente acusada del asesinato

La madre de Milagros A., la joven acusada de participar en el homicidio de Jeremías Monzón, fue detenida en las últimas horas, luego de que el fiscal considerara que hay pruebas suficientes para creer que la mujer tuvo algún tipo de injerencia en el hecho.

El chico de 15 años fue víctima de un crimen macabro que fue grabado. Días atrás, no se sabe cómo, el video fue viralizado, lo que generó la indignación de la familia.

En paralelo, a raíz del caso se intensificó el reclamo por que se baje la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que Milagros, la principal acusada, tiene 16 años, y los otros dos chicos involucrados tienen 14 años.

Por qué detuvieron a la madre de Milagros A.

Según trascendió, el fiscal de la causa reunió las pruebas suficientes en contra de la adulta para detenerla, en principio, como “posible partícipe del crimen”.

Siempre se sospechó de la participación de un adulto en la planificación del asesinato, no así en la ejecución del mismo, de hecho en el video queda claro que esa responsabilidad recae en la chica y los dos adolescentes.

Una de las principales hipótesis indica que la madre de Milagros podría ser la autora intelectual. Esa especulación está atada al contenido de varios dispositivos incautados que todavía están siendo analizados.

El abogado de la madre de Jeremías confirmó la detención y, en otro orden, denunció la circulación en redes del video que registró el macabro crimen, ya que se encontraba en uno de los celulares secuestrados en la causa.

Cuál es la situación de los menores acusados

Milagros A. está detenida en un Instituto de menores de Rosario. La chica fue grabada por una cámara de seguridad caminando junto a Jeremías el día que el chico desapareció.

Por el crimen también están imputados otros dos menores de 14 años. En este caso, aunque está comprobado que fueron los autores materiales del sangriento hecho, fueron restituidos a sus familias. Se mantienen bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez y, próximamente, deberán acoplarse al inicio escolar.