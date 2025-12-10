Qué lugar ocupa Rosario en el ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir

La calidad de vida en los principales centros urbanos de Argentina ha sido objeto de una rigurosa evaluación por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Recientemente se publicó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), una herramienta desarrollada por el Centro de Ciudades Inteligentes de la casa de estudios.

La zona norte de Rosario tiene playas públicas para disfrutar del sol del verano frente al río Paraná.

Este ranking buscó medir la capacidad estratégica de diez importantes conglomerados urbanos, incluyendo ocho capitales provinciales (como CABA, Córdoba y Mendoza) y dos ciudades sin ese estatus administrativo: Rosario y Mar del Plata. Los resultados son relevantes para comprender cómo se posicionan estas urbes en términos de gestión y desarrollo. ¿Qué lugar ocupó Rosario?

El estudio se distingue por la profundidad de su metodología, basada en cinco dimensiones esenciales que permiten una radiografía completa de cada localidad. Estos pilares son: política e institucional, desarrollo económico, tejido social, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

En este exigente marco evaluativo, la ciudad de Rosario logró una destacada ubicación al posicionarse dentro del top cinco de las mejores ciudades argentinas para vivir. Este logro es significativo, dado que el índice evalúa de manera integral el funcionamiento de los conglomerados urbanos más importantes del país.

Rosario, una bella ciudad.

La buena performance de Rosario subraya fortalezas específicas en los distintos ejes medidos, consolidando su imagen como un polo de desarrollo con una gestión estratégica sobresaliente en el panorama nacional.

El ranking de la UBA y qué lugar ocupa Rosario