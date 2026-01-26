Qué le pasa al papá de Lionel Messi: preocupación en el entorno familiar

Jorge Messi padre y representante del astro del fútbol mundial al parecer está transitando un problema de salud que preocupa al entorno familiar. Según las primeras informaciones, el hombre de 67 años fue trasladado al Sanatorio Parque luego de sufrir una descompensación en su domicilio. La noticia no tardó en dar la vuelta al mundo, despertando una lógica preocupación en el Inter Miami y en los millones de seguidores de su hijo, Lionel.

Jorge viajó desde Estados Unidos a Rosario para instalarse en su ciudad natal y, así, continuar con los estudios médicos que los profesionales le recomendaron tanto en esa Ciudad como en Buenos Aires.

Messi y su padre, otra vez bajo la lupa (Foto: Captura Web).

Aunque inicialmente se habló de un chequeo de rutina, la permanencia de Jorge en el centro de salud y la llegada de familiares cercanos sugieren un cuadro de mayor complejidad. Fuentes cercanas a la institución médica indicaron que se le están realizando una serie de estudios cardiovasculares y neurológicos para determinar el origen del malestar. Hasta el momento, el sanatorio no ha emitido un parte médico oficial, respetando el deseo de privacidad de la familia más famosa del país.

El hermetismo de los Messi y la reacción de la Pulga

En medio de este escenario, el círculo íntimo del capitán de la Selección Argentina ha optado por un silencio absoluto. Lionel Messi, quien se encuentra cumpliendo sus compromisos con el club estadounidense, se mantiene en contacto permanente con sus hermanos en Rosario para seguir de cerca la evolución de su padre.

Este fuerte hermetismo ha alimentado diversas teorías en redes sociales, aunque desde el entorno más cercano piden prudencia y respeto ante la delicada situación.

Lionel Messi y sus últimos días en Rosario (Instagram)

Cabe recordar que Jorge Messi ha sido una pieza fundamental no solo en la vida personal de Leo, sino también en el manejo de su carrera profesional desde sus inicios en Barcelona. Su salud es un tema de alta sensibilidad para el futbolista, quien siempre ha manifestado la unión inquebrantable que mantiene con sus progenitores. La noticia de su hospitalización llega en un momento de alta exposición mediática para la familia, lo que complica aún más el mantenimiento de la reserva deseada.



