Preocupación en el sector sanitario por la suba de casos de sífilis en Rosario

Daniel Ezpeleta, director del Laboratorio de Análisis del Hospital Español de Rosario, advirtió este miércoles que desde el sistema sanitario registran una escalada de casos de sífilis en personas jóvenes de la ciudad. Debido a la grave situación, nacieron bebés con sífilis por contagio vertical, algo que no sucedía hacía años en la ciudad.

“La enfermedad es milenaria. La sífilis históricamente aparece en grandes cantidades cuando hay traslado de personas, inmigraciones. Hace un tiempito nos encontramos con este tipo de brote y nos preocupa, porque si bien la enfermedad está controlada y tenemos un remedio que es la penicilina, que es más barata que un kilo de helado, hay que controlar la situación”, explicó el también bioquímico.

En ese sentido, sostuvo que las fallas en la prevención de la enfermedad podrían ser desencadenantes del brote.

Al ser consultado sobre los números que se manejan actualmente, Ezpeleta indicó que hace quince años la tasa de casos positivos era de 0.33 por mil, mientras que el promedio es de 0.5. “En este momento estamos casi en 2, tres o cuatro veces arriba de lo esperable”, contó Ezpeleta a diario Conclusión.

Nacieron bebés contagiados en rosario

La proliferación de la enfermedad generó un fenómeno del que no se tenía registro actualmente: el nacimiento de bebés contagiados. En ese sentido, el profesional explicó: “Es muy importante que la madre tenga controles. En los protocolos de embarazo está previsto que la mamá se haga análisis tres veces”.

Ante la consulta por recomendaciones para evitar el contagio de esta enfermedad, el especialista explicó que son necesarias la profilaxis y el mayor aseo posible, al tiempo que indicó la edad más usual de contagio es entre los 20 y 45 años. “Creo que los jóvenes se cuidan, sino esto explotaría. Acá tenemos un número que no es lo ideal, pero no está explotado. La tasa de VIH no se incrementa tanto”, finalizó.

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general de los genitales. Esta enfermedad casi siempre se transmite por contacto sexual, aunque también se puede transmitir de otras formas.

La enfermedad puede ser asintomática y progresar sin generar ningún tipo de sospechas de contagio, siendo la prueba contra enfermedades de transmisión sexual la forma más certera de arribar al diagnóstico.