Porrazo rumbo a Villa Carlos Paz: Pachu Peña salió ileso de un choque grave

Al igual que en la temporada anterior, Pachu Peña se sumó a una de las obras de la cartelera de verano en Córdoba. A partir de ese compromiso, en Año Nuevo viajó hacia Villa Carlos Paz y protagonizó un choque grave, aunque el episodio trascendió un par de días más tarde porque salió ileso.

El humorista rosarino partió desde Buenos Aires el 1° de enero y perdió el control de su auto en la mitad de la Autopista Rosario-Córdoba. Antes de pasar Leones, el vehículo empezó a girar sobre la calzada y finalmente se estrelló contra el guardarráil izquierdo.

Después del impacto, el actor de “Un plan perfecto” quedó mirando en el sentido opuesto del corredor. Entonces vio de frente cómo se acercaban otros vehículos, pero no se produjeron otras colisiones.

“Creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien”, comentó ante la consulta de Teleshow. Pachu apuntó que “el episodio podría haber sido tremendo” y finalmente

“solo fue un susto muy grande”.

Ni bien detuvieron la marcha, varias personas se acercaron a ver cómo estaba el conductor del auto. En ese momento se sorprendieron al ver al comediante, que no tuvo secuelas, más allá de algunos dolores en el cuerpo.

¿Cómo fue el accidente de Pachu Peña en la Autopista Rosario-Córdoba?

A la hora de reconstruir lo ocurrido, Pachu Peña remarcó que caía “mucha lluvia” en el momento del choque. En este sentido, agregó que iba “muy concentrado” y había salido “temprano”. No tenía el celular encima y solo escuchaba música cuando se produjo el siniestro vial.

El humorista participó de "La Academia" de "Showmatch" en 2021. Foto: @cuervotinelli

El humorista rosarino se llevó un “susto tremendo”, ya que no pudo recuperar el control del vehículo a pesar de las precauciones que tomó en el viaje. “No sé si fue por un charco o por un pozo, pero el auto se me fue”, acotó.

Entre otras cuestiones que hicieron que el episodio no pasara a mayores, el actor destacó que ningún vehículo venía detrás cuando empezaron los trompos. Después del mal trago, pudo llegar a las sierras cordobesas y participar de las funciones de la obra que protagoniza.